Trump llama "cerdita" a periodista que lo cuestionó sobre los correos de Jeffrey Epstein

Trump llama "cerdita" a reportera tras cuestionarlo sobre Jeffrey Epstein

Durante una rueda de prensa improvisada en su avión mientras se dirigía de Washington D.C. a su resort de Mar-a-Lago en Florida para el fin de semana, Donald Trump fue interrogado por una reportera sobre los archivos de Jeffrey Epstein, en medio de la creciente presión del Congreso para que se haga público el resto de las pruebas contra el fallecido multimillonario y convicto por delitos sexuales.

Cuando la reportera Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, comenzó a preguntar fuera de cámara si había algo "incriminatorio" en los correos electrónicos de Epstein, Trump la señaló con el dedo y le respondió de manera amenazante: "¡Silencio! ¡Silencio, cerdito!"

Donald Trump viciously attacks a female journalist by calling her "piggy" to her face and not one man or one woman in the White House Press Corps stands up for her, objects or calls out Trump.



This video is emblematic of the last decade in this country.pic.twitter.com/rv7f9rqAs6 — Don Winslow (@donwinslow) November 18, 2025

Asimismo, Trump negó el conocimiento de las acusaciones y aseguró que él y Epstein “tuvieron una muy mala relación durante muchos años”.

Aunque su comentario en el Air Force One pasó casi desapercibido en un primer momento, rápidamente ganó atención en redes sociales, donde personajes del gremio de la comunicación como el presentador de CNN Jake Tapper y la ex presentadora de Fox News Gretchen Carlson, acusaron a Trump de intentar “silenciar a las mujeres periodistas” mediante un “lenguaje denigrante”.

Donald Trump y Jeffrey Epstein (Getty Images)

Tras el incómodo altercado, un funcionario de la Casa Blanca argumentó que Lucey fue “inapropiada y poco profesional” durante el momento, aunque no ofrecieron evidencia clara de su acusación.

“Esta reportera se comportó de manera inapropiada y poco profesional con sus colegas en el avión. Si vas a dar, tienes que ser capaz de recibir”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al Daily Beast.