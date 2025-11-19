En un tenso intercambio a bordo del Air Force One, Donald Trump insultó a una reportera de Bloomberg cuando lo cuestionó sobre los correos que lo relacionan con Jeffrey Epstein.
Trump llama "cerdita" a periodista que lo cuestionó sobre los correos de Jeffrey Epstein
Trump llama "cerdita" a reportera tras cuestionarlo sobre Jeffrey Epstein
Durante una rueda de prensa improvisada en su avión mientras se dirigía de Washington D.C. a su resort de Mar-a-Lago en Florida para el fin de semana, Donald Trump fue interrogado por una reportera sobre los archivos de Jeffrey Epstein, en medio de la creciente presión del Congreso para que se haga público el resto de las pruebas contra el fallecido multimillonario y convicto por delitos sexuales.
Cuando la reportera Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, comenzó a preguntar fuera de cámara si había algo "incriminatorio" en los correos electrónicos de Epstein, Trump la señaló con el dedo y le respondió de manera amenazante: "¡Silencio! ¡Silencio, cerdito!"
Donald Trump viciously attacks a female journalist by calling her "piggy" to her face and not one man or one woman in the White House Press Corps stands up for her, objects or calls out Trump.— Don Winslow (@donwinslow) November 18, 2025
This video is emblematic of the last decade in this country.pic.twitter.com/rv7f9rqAs6
Asimismo, Trump negó el conocimiento de las acusaciones y aseguró que él y Epstein “tuvieron una muy mala relación durante muchos años”.
Aunque su comentario en el Air Force One pasó casi desapercibido en un primer momento, rápidamente ganó atención en redes sociales, donde personajes del gremio de la comunicación como el presentador de CNN Jake Tapper y la ex presentadora de Fox News Gretchen Carlson, acusaron a Trump de intentar “silenciar a las mujeres periodistas” mediante un “lenguaje denigrante”.
Tras el incómodo altercado, un funcionario de la Casa Blanca argumentó que Lucey fue “inapropiada y poco profesional” durante el momento, aunque no ofrecieron evidencia clara de su acusación.
“Esta reportera se comportó de manera inapropiada y poco profesional con sus colegas en el avión. Si vas a dar, tienes que ser capaz de recibir”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al Daily Beast.
El insulto favorito de Donald Trump: “Cerdito” y su historial de ataques públicos
Donald Trump ha mostrado a lo largo de los años una inclinación por ciertos insultos que se han vuelto casi característicos de su estilo confrontativo. Entre ellos, uno de los más recordados es “cerdito”, que utiliza para descalificar de manera directa a quienes lo cuestionan o confrontan públicamente.
Este tipo de ataques no es nuevo para el presidente. En una ocasión, Alicia Machado, ganadora del certamen Miss Universo en 1996, afirmó que Donald Trump la llamó en varias ocasiones “Miss Piggy” y le insistió que debía adelgazar, en aquel entonces, él era el dueño del concurso.
Otro caso ocurrió en 2018 cuando Lynne Patton, funcionaria de la administración Trump, se refirió a a April Ryan, reconocida corresponsal de la Casa Blanca como “Miss Piggy”.
Aunque luego se disculpó por el comentario, al poco tiempo, ell propio Trump la calificó de “perdedora” y aseguró que “no tiene ni idea de lo que está haciendo”.