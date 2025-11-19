Donald Trump endurece su discurso contra México; estaría “orgulloso” de atacar a narcotraficantes en nuestro país

Trump endurece su discurso contra México y los cárteles

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la información con la que cuenta sobre los movimientos y ubicaciones de los narcotraficantes mexicanos y la idea de lanzar ataques armados en contra de ellos y en territorio nacional, suenan a advertencia.

Y aunque se trate de retórica, las palabras del republicano muestran cómo ha endurecido su discurso contra México y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Donald Trump y por qué ahora habla de ataques en México?

Al ser cuestionado durante una reciente conferencia de prensa sobre si ordenaría acciones militares en territorio mexicano para frenar el narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió de manera categórica. “¿Que si autorizaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, aseguró.

Donald Trump endurece su discurso contra México y dice que estaría "orgulloso" de atacar a los cárteles en territorio mexicano (Win McNamee/Getty Images)

Trump insistió en que “haría lo que sea necesario” para detener el flujo de drogas a su país y justificó su visión al decir que los cárteles “están matando a nuestra gente; es como una guerra” y aunque no prometía que fuera a hacerlo de inmediato, “estaría orgulloso de hacerlo”, ya que, dijo, con ello podría salvar “millones de vidas”.

“No estoy contento con México”, sentenció Trump al hablar sobre las muertes que, según él, han sido provocadas por los narcotraficantes mexicanos, además de recalcar que las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum conocen su postura a la perfección; escenario que la presidenta ha descartado en repetidas ocasiones.