Donald Trump endurece su discurso contra México; estaría “orgulloso” de atacar a narcotraficantes en nuestro país

En una reciente conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que se sentiría “orgulloso” de lanzar ataques militares contra narcotraficantes en México.
El mandatario estadounidense aseguró que su gobierno “conoce cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante, sabemos su puerta principal; sabemos todo de cada uno de ellos”.
Trump endurece su discurso contra México y los cárteles
Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la información con la que cuenta sobre los movimientos y ubicaciones de los narcotraficantes mexicanos y la idea de lanzar ataques armados en contra de ellos y en territorio nacional, suenan a advertencia.
Y aunque se trate de retórica, las palabras del republicano muestran cómo ha endurecido su discurso contra México y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Qué dijo Donald Trump y por qué ahora habla de ataques en México?
Al ser cuestionado durante una reciente conferencia de prensa sobre si ordenaría acciones militares en territorio mexicano para frenar el narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió de manera categórica. “¿Que si autorizaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, aseguró.
Trump insistió en que “haría lo que sea necesario” para detener el flujo de drogas a su país y justificó su visión al decir que los cárteles “están matando a nuestra gente; es como una guerra” y aunque no prometía que fuera a hacerlo de inmediato, “estaría orgulloso de hacerlo”, ya que, dijo, con ello podría salvar “millones de vidas”.
“No estoy contento con México”, sentenció Trump al hablar sobre las muertes que, según él, han sido provocadas por los narcotraficantes mexicanos, además de recalcar que las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum conocen su postura a la perfección; escenario que la presidenta ha descartado en repetidas ocasiones.
Los cárteles del narco son “terroristas”
Las declaraciones de Donald Trump con respecto a posibles intervenciones militares en territorio mexicanos para atacar a narcotraficantes se dan en el marco de que su administración etiquetó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que establece un mecanismo para designar a ciertos cárteles como “Foreign Terrorist Organizations” (FTO) y como “Specially Designated Global Terrorists” (SDGT).
Después, el 6 de febrero de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio, designó formalmente ocho organizaciones criminales como FTO y SDGT, incluyendo seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Según la Casa Blanca, el razonamiento es que algunos cárteles representan una amenaza más allá del crimen organizado tradicional, al operar con estructuras similares a insurgencias, ejercer control territorial en partes de México y generar violencia sistemática.
Bajo el argumento de que está librando una “guerra” contra los cárteles, la administración de Donald Trump ha ordenado ataques militares reales a embarcaciones que, dice, estarían traficando drogas a territorio estadounidense.
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha atacado embarcaciones en el mar Caribe, al identificarlos como pertenecientes a grupos designados como terroristas.
A inicios de octubre, se dio uno de los más recientes golpes, según fue anunciado por Pete Hegseth. Un barco presuntamente vinculado al cártel Tren de Aragua fue alcanzado en el Caribe y según Estados Unidos estaba transportando “cantidades masivas” de drogas.
Trump justificó estos ataques como “defensa propia” y alegó que los narcos son “narco-terroristas” y que estas acciones pueden considerarse parte de un “conflicto armado”, con base en la nueva designación y clasificación de grupos terroristas.
Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump en defensa de la soberanía mexicana
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las insinuaciones de Donald Trump con respecto a acciones militares estadounidenses en territorio mexicano.
“Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”, dijo la mandataria, quien insistió que su gobierno no solicitará ninguna operación a Estados Unidos para combatir a los criminales en México.
“Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención“, enfatizó Sheinbaum.