Trump cede: Firma ley para liberar los archivos de Jeffrey Epstein tras meses de resistencia

Trump firma ley para liberar los archivos de Jeffrey Epstein

Donald Trump anunció recientemente que firmó una ley que ordena al Departamento de Justicia publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días.

“Como todo el mundo sabe, pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara de Representantes y en el Senado, respectivamente”, dijo Trump. “Gracias a esta petición, los votos fueron casi unánimes”.

Aunque la medida marca un paso importante hacia la transparencia, no garantiza que todos los documentos salgan a la luz. La legislación incluye excepciones significativas, como la protección de investigaciones en curso, lo que podría dejar parte del material bajo reserva.

El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

La iniciativa, impulsada por legisladores de ambos partidos, se aprobó con una mayoría abrumadora: la Cámara de Representantes dio el visto bueno con 427 votos a favor y solo uno en contra. En el Senado, el proyecto fue aprobado por unanimidad mediante un procedimiento especial.

Con la promulgación de la ley, el Departamento de Justicia tiene un plazo de 30 días para poner a disposición de la ciudadanía los documentos no clasificados sobre Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Getty Images)

Cabe destacar que, la normativa permite algunas excepciones, como preservar la identidad de las víctimas, mantener en reserva datos relacionados con menores o retener información considerada clasificada por seguridad nacional.