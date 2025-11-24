Raúl Rocha habla de la salud de Miss Jamaica tras aparatosa caída

Raul Rocha y el comité de Miss Universe emitieron un comunicado en el que pidieron mantener estricta discreción respecto al estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, tras el accidente que sufrió durante las preliminares del certamen.

La solicitud se da luego de que creciera la especulación en redes sociales y medios sobre la condición de la concursante, quien permanece hospitalizada en Bangkok desde hace cinco días.

Miss Jamaica (Instagram)

A través del documento, el director general de Miss Universo, enfatizó que cualquier información sobre la salud de Gabrielle Henry debe manejarse con discreción, responsabilidad y respeto.

“Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la Organización mantiene estricta discreción respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse únicamente en el momento adecuado y exclusivamente a discreción de su familia, o por la propia Dra. Henry si así lo decide”, señaló.

Rocha relató que fue él mismo quien intervino en el escenario para auxiliar a la representante de Jamaica después de que cayera en un hueco del escenario al finalizar su pasarela: “Coordiné la atención médica de manera inmediata y supervisé su traslado al hospital”, explicó.

Para garantizar una evaluación precisa, el empresario añadió que se implementaron medidas preventivas adicionales a las establecidas en el protocolo. “Se incorporaron especialistas que realizaron múltiples valoraciones profesionales para asegurar total claridad sobre su estado de salud”, indicó.

Asimismo, Rocha también confirmó que la Organización Miss Universe asumió íntegramente todos los gastos derivados del incidente. “Hemos cubierto al cien por ciento los costos relacionados, incluyendo los de su familia”, detalló.