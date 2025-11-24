Raúl Rocha, presidente y dueño del 50% de Miss Universo, emitió un comunicado en el que pide discreción pública respecto al estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, tras la fuerte caída que sufrió durante la ronda preliminar de vestido de gala. Rocha, enfatizó que los detalles médicos deben permanecer privados por respeto a ella y a su familia.
Raúl Rocha habla de la salud de Miss Jamaica tras aparatosa caída
Raúl Rocha habla de la salud de Miss Jamaica tras aparatosa caída
Raul Rocha y el comité de Miss Universe emitieron un comunicado en el que pidieron mantener estricta discreción respecto al estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, tras el accidente que sufrió durante las preliminares del certamen.
La solicitud se da luego de que creciera la especulación en redes sociales y medios sobre la condición de la concursante, quien permanece hospitalizada en Bangkok desde hace cinco días.
A través del documento, el director general de Miss Universo, enfatizó que cualquier información sobre la salud de Gabrielle Henry debe manejarse con discreción, responsabilidad y respeto.
“Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la Organización mantiene estricta discreción respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse únicamente en el momento adecuado y exclusivamente a discreción de su familia, o por la propia Dra. Henry si así lo decide”, señaló.
Rocha relató que fue él mismo quien intervino en el escenario para auxiliar a la representante de Jamaica después de que cayera en un hueco del escenario al finalizar su pasarela: “Coordiné la atención médica de manera inmediata y supervisé su traslado al hospital”, explicó.
Para garantizar una evaluación precisa, el empresario añadió que se implementaron medidas preventivas adicionales a las establecidas en el protocolo. “Se incorporaron especialistas que realizaron múltiples valoraciones profesionales para asegurar total claridad sobre su estado de salud”, indicó.
Asimismo, Rocha también confirmó que la Organización Miss Universe asumió íntegramente todos los gastos derivados del incidente. “Hemos cubierto al cien por ciento los costos relacionados, incluyendo los de su familia”, detalló.
Así es el estado de salud de Miss Jamaica 2025 tras su caída
Aunque se informó que la modelo y doctora Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una aparatosa caída desde el escenario durante la ronda preliminar de vestido de gala en Tailandia, Raúl Rocha aclaró en un comunicado que “hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que la doctora Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”.
El accidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando Gabrielle caminaba con un vestido naranja y tacones altos, perdió el equilibrio que la hizo caer por el borde del escenario. Inmediatamente fue trasladada al Paolo Rangsit Hospital, donde le han brindado atención médica intensiva.
Según su hermana, la doctora Phylicia Henry‑Samuels, la recuperación ha sido más lenta de lo esperado: “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, declaró.
Miss Jamaica tumbles off stage and is carried away on stretcher during Miss Universe pageant https://t.co/u0TXfv9g34 pic.twitter.com/pzCzE1XmA6— New York Post (@nypost) November 20, 2025