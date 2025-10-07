Trump confirma que Sean “Diddy” Combs le pidió el "perdón" tras su condena por tráfico de menores

Trump confirma que Sean "Diddy" Combs pidió el perdón tras ser acusado de varios delitos

Luego de que Sean "Diddy" Combs fuera sentenciado a más de cuatro años de prisión —con un crédito de 12 meses por el tiempo ya cumplido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, además de una multa de 500 mil dólares—, Donald Trump confirmó públicamente que el rapero le había solicitado un indulto.

En un encuentro con diversos medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo: "Mucha gente me ha pedido indultos. Lo llamo Puff Daddy, (él) me ha pedido indultos".

P. Diddy se vio envuelto en una balacera dentro de una discoteca de Nueva York, en la que se encontraba acompañado de su, en ese entones media naranja JLo. En el interior de su auto se halló una pistola. (clasos.com)

Más adelante se confirmó que los abogados de Combs se habían comunicado con la oficina presidencial en agosto pasado para solicitar un posible indulto. Aunque en esta ocasión el mandatario no comentó su decisión, varios medios recordaron que, en el pasado, Trump expresó que veía poco probable otorgarle el perdón, ya que durante su campaña presidencial, Sean "Diddy" Combs (a quien entonces consideraba un amigo cercano) adoptó una actitud hostil hacia él.