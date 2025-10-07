Trump confirma que Sean “Diddy” Combs le pidió el "perdón" tras su condena por tráfico de menores

En una declaración reciente ante la prensa, Donald Trump confirmó que Sean “Diddy” Combs le pidió formalmente un indulto presidencial luego de haber sido condenado por cargos relacionados con prostitución.
Luego de que Sean "Diddy" Combs fuera sentenciado a más de cuatro años de prisión —con un crédito de 12 meses por el tiempo ya cumplido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, además de una multa de 500 mil dólares—, Donald Trump confirmó públicamente que el rapero le había solicitado un indulto.
En un encuentro con diversos medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo: "Mucha gente me ha pedido indultos. Lo llamo Puff Daddy, (él) me ha pedido indultos".
Más adelante se confirmó que los abogados de Combs se habían comunicado con la oficina presidencial en agosto pasado para solicitar un posible indulto. Aunque en esta ocasión el mandatario no comentó su decisión, varios medios recordaron que, en el pasado, Trump expresó que veía poco probable otorgarle el perdón, ya que durante su campaña presidencial, Sean "Diddy" Combs (a quien entonces consideraba un amigo cercano) adoptó una actitud hostil hacia él.
Trump has revealed that P. Diddy asked for a pardon so he apparently wouldn't go to jail. All in all, I'm not surprised. Trump is no stranger to hanging out with pedophiles like Epstein.#Trump #TrumpEpsteinFiles #PDiddy #whiteparty pic.twitter.com/02YMarG2XU— Maxim (@theslyuda) October 7, 2025
Sean "Diddy" Combs recibe sentencia por cargos de prostitución
Sean “Diddy” Combs fue condenado el pasado 3 de octubre a 50 meses (cuatro años y dos meses) de prisión por dos cargos federales relacionados con el transporte de personas para fines de prostitución, después de que un jurado lo declarara culpable en julio.
Durante el juicio, Combs fue absuelto de otros cargos más graves, como tráfico sexual. El juez federal Arun Subramanian, al imponer la sentencia, también estableció una multa de 500 mil dólares y una supervisión posterior de cinco años.
Combs ya llevaba aproximadamente 13 meses detenido en la cárcel de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, tiempo que se le acredita como parte de la condena. Esto implica que, descontando ese periodo, cumpliría unos tres años adicionales de encarcelamiento.
Durante la audiencia de sentencia, el rapero ofreció disculpas a sus ex parejas involucradas en el caso, Cassie Ventura y otra mujer identificada bajo el alias “Jane”. Declaró que sus acciones habían sido “repugnantes, vergonzosas y enfermas", y expresó que cargaría con las consecuencias para siempre.
El juez señaló que las pruebas contra Combs incluían denuncias sobre abuso doméstico, drogas y fiestas con contenido sexual extremo conocidas como “freak-offs”.