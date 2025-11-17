Una nueva revelación ha vuelto a encender el debate sobre la polémica relación entre Donald Trump y el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Recientemente se hicieron públicos cientos de correos electrónicos en los que Epstein asegura que Trump visitaba con frecuencia su mansión en Palm Beach, aunque sostiene que el presidente de Estados Unidos nunca estuvo involucrado en ninguno de los delitos de los que se le acusaba.
¿Inocente o cómplice? La verdad detrás de las frecuentes visitas de Trump a la mansión de Jeffrey Epstein
Trump solía visitar con frecuencia la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach
En medio de la revisión de miles de documentos relacionados con el patrimonio de Jeffrey Epstein, han salido a la luz nuevos correos electrónicos que vuelven a poner bajo lupa la relación entre el financiero y Donald Trump.
Los mensajes, escritos en 2019 y recientemente publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestran a Jeffrey describiendo la frecuencia con la que Trump habría visitado su residencia en Palm Beach y comentando lo que, según él, el entonces presidente sabía (o no sabía) de lo que ocurría ahí.
De acuerdo con el Washington Post, en uno de los correos, Epstein se escribe a sí mismo para decir que el presidente de Estados Unidos era un visitante frecuente en su casa: “Trump sabía de ello, y vino a mi casa muchas veces durante ese periodo”, escribió el financiero. Pero, puntualizó, “nunca recibió un masaje”.
Aunque no está claro a qué se refiere Epstein con “eso”, los mensajes no lo explican, dejando sin resolver cuánto sabía o participaba realmente el magnate.
En otro correo dirigido al autor Michael Wolff, Jeffrey afirma que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de la presencia de jóvenes mujeres en su propiedad y que incluso le pidió a Ghislaine Maxwell (su mano derecha) que “parara”.
Cabe destacar que, el contexto de estas revelaciones es especialmente delicado: provienen de un lote de casi 20 mil páginas de documentos liberados por el Congreso, dentro de una investigación más amplia sobre la red de Epstein y sus vínculos con personajes poderosos.
Trump insiste en que su vínculo con Epstein era ‘solo social’, pero un testigo lo contradice
Donald Trump ha reiterado en diversas ocasiones una postura de negación: asegura que su relación con Epstein fue meramente social y que rompió contacto con él años antes de que se conocieran sus crímenes. Según el propio Trump, la separación se debió a cuestiones de negocios, no morales.
La versión de Epstein se ve respaldada por el testimonio de su exmayordomo, Juan Alessi, quien trabajó en la mansión durante más de una década. Alessi declaró que el presidente de Estados Unidos sí visitaba al financiero para cenar, pero que “no se sentaba en la mesa principal, comía conmigo en la cocina… y nunca recibió masajes, porque él tenía su propio spa”.
Donald Trump impulsa la liberación de documentos de Jeffrey Epstein
En un movimiento sorprendente, Donald Trump cambió su postura sobre el caso Jeffrey Epstein y ahora respalda que la Cámara de Representantes vote para hacer públicos más documentos del Departamento de Justicia relacionados con la investigación del financiero.
La presión ha crecido gracias a una maniobra bipartidista en la Cámara: los representantes Thomas Massie (republicano) y Ro Khanna (demócrata) lideraron una “discharge petition” para forzar la votación de una ley que obligue a liberar esos documentos.
De acuerdo con el Washington Post, la semana pasada, se completó el número mínimo de 218 firmas necesaria cuando la congresista Adelita Grijalva firmó justo después de ser juramentada.
El proyecto exige que el fiscal general publique todos los expedientes en poder del DOJ relacionados con Epstein, con excepción de la información que identifique a las víctimas, en un periodo de 30 días tras la aprobación.
Hasta ahora, el líder de la Cámara, Mike Johnson, se había opuesto a la iniciativa, y Trump también había descalificado el tema como un “engaño demócrata”. Pero ahora, según él, “no tienen nada que ocultar”.
“Lo único que me importa es que los republicanos vuelvan a centrarse en lo importante”, escribió el mandatario el domingo.