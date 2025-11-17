¿Inocente o cómplice? La verdad detrás de las frecuentes visitas de Trump a la mansión de Jeffrey Epstein

Trump solía visitar con frecuencia la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach

En medio de la revisión de miles de documentos relacionados con el patrimonio de Jeffrey Epstein, han salido a la luz nuevos correos electrónicos que vuelven a poner bajo lupa la relación entre el financiero y Donald Trump.

Los mensajes, escritos en 2019 y recientemente publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestran a Jeffrey describiendo la frecuencia con la que Trump habría visitado su residencia en Palm Beach y comentando lo que, según él, el entonces presidente sabía (o no sabía) de lo que ocurría ahí.

Donald Trump con Melania y Jeffrey Epstein. (Getty Images)

De acuerdo con el Washington Post, en uno de los correos, Epstein se escribe a sí mismo para decir que el presidente de Estados Unidos era un visitante frecuente en su casa: “Trump sabía de ello, y vino a mi casa muchas veces durante ese periodo”, escribió el financiero. Pero, puntualizó, “nunca recibió un masaje”.

Aunque no está claro a qué se refiere Epstein con “eso”, los mensajes no lo explican, dejando sin resolver cuánto sabía o participaba realmente el magnate.

En otro correo dirigido al autor Michael Wolff, Jeffrey afirma que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de la presencia de jóvenes mujeres en su propiedad y que incluso le pidió a Ghislaine Maxwell (su mano derecha) que “parara”.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Getty Images)

Cabe destacar que, el contexto de estas revelaciones es especialmente delicado: provienen de un lote de casi 20 mil páginas de documentos liberados por el Congreso, dentro de una investigación más amplia sobre la red de Epstein y sus vínculos con personajes poderosos.

El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

Trump insiste en que su vínculo con Epstein era ‘solo social’, pero un testigo lo contradice

Donald Trump ha reiterado en diversas ocasiones una postura de negación: asegura que su relación con Epstein fue meramente social y que rompió contacto con él años antes de que se conocieran sus crímenes. Según el propio Trump, la separación se debió a cuestiones de negocios, no morales.

La versión de Epstein se ve respaldada por el testimonio de su exmayordomo, Juan Alessi, quien trabajó en la mansión durante más de una década. Alessi declaró que el presidente de Estados Unidos sí visitaba al financiero para cenar, pero que “no se sentaba en la mesa principal, comía conmigo en la cocina… y nunca recibió masajes, porque él tenía su propio spa”.