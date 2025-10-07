Donald Trump critica severamente la elección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

Trump en desacuerdo con participación de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl

La decisión, considerada histórica por tratarse del primer artista masculino latino en encabezar el show en solitario , ha generado reacciones encontradas, especialmente desde sectores conservadores del gobierno estadounidense.

Al respecto y en entrevista con Greg Kelly para Newsmax, el presidente Donald Trump expresó su rechazo total a la elección del cantante urbano: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es, no sé por qué lo están haciendo. Es como una locura. Luego culpan a algún promotor que contrataron para que entretuviera. Creo que es absolutamente ridículo”.

Donald Trump y Bad Bunny: la Casa Blanca descarta que haya redadas del ICE en el Super Bowl (Getty Images)

Trump también aprovechó el espacio para criticar las reglas de inicio del juego en la NFL, calificándolas como “ridículas”, en un intento por vincular su descontento con el espectáculo deportivo en general. En otro comentario relacionado con el evento, Trump cuestionó que haya acciones culturales que percibe como ajenas al público tradicional: “Es el Super Bowl americano y esto parece un circo importado. ¿Quién es este conejo malo? No lo entiendo”.

La reacción del mandatario no fue aislada. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtió en una entrevista con el podcaster Benny Johnson que agentes de ICE estarían “por todas partes” durante el Super Bowl, insinuando un operativo migratorio durante el evento: “Estaremos por todo el lugar. Solo los estadounidenses que aman este país deberían venir”.

Por su parte, Corey Lewandowski, asesor en el Departamento de Seguridad Nacional, calificó la elección de Bad Bunny como “una vergüenza” y enfatizó: “No hay refugio seguro para quienes están ilegalmente en este país. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lado. Los encontraremos, los detendremos y los deportaremos”.

Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX en febrero de 2026 (David Becker/Getty Images)

En el mismo sentido, la primera dama de Florida, Casey DeSantis, escribió en X: “No quiero iniciar nada aquí, pero honestamente… ¿quién exactamente es Bad Bunny?”.

También se sumó la ex piloto de NASCAR y comentarista conservadora Danica Patrick, quien publicó en X: “Oh, divertido. No deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más vistos de Estados Unidos… no solo por el deporte”.