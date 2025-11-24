Eva Longoria siempre ha brillado en Hollywood, pero en los últimos años ha destacado en un rol que, según confiesa, la transformó por completo: la maternidad. A sus 43 años dio la bienvenida a su hijo Santiago, y a sus 50 reflexiona sobre por qué ese momento fue exactamente el indicado para ella.
Eva Longoria revela por qué decidió ser mamá después de los 40
Eva Longoria explicó que convertirse en mamá a los 43 fue el tiempo perfecto, pues después de años de trabajo intenso con sus proyectos de dirección y crecimiento personal, estaba en una posición de solidez emocional que la preparó para recibir a Santiago.
Consciente, presente y con su prioridad muy clara, la actriz asegura que la maternidad llegó justo cuando debía, haciendo de esta experiencia una de sus etapas más maduras como mujer, llena de paz y propósito.
Además, asegura que tuvo el tiempo perfecto para disfrutar de su vida antes de entregarse por completo a la maternidad: "Cuarenta años de mí fue tiempo suficiente, fui muy bendecida al tener a mi hijo en una etapa más madura de la vida porque viajé e hice todo lo que tenía que hacer por mi carrera", compartió.
Santi Bastón: el hijo de Eva Longoria y José Bastón
Nacido el 19 de junio de 2018 en Los Ángeles, Santiago Enrique Bastón llegó para ser el primer hijo de Eva y el cuarto de su esposo José Bastón. Para Eva, esta etapa representó una gran bendición que fue profundamente deseada y celebrada junto a su familia y seres queridos. Verlo crecer se ha convertido en su motor diario, y en la razón por la que reorganizó por completo sus prioridades.
Desde que se convirtió en mamá, Eva ha sido muy selectiva con sus proyectos. La actriz reveló que ahora necesita que sus roles sean trabajos que valgan el tiempo que pasará lejos de su hijo: "Mi familia es mi prioridad, entonces si digo que sí a algo y me aleja de ellos por un tiempo, tiene que ser algo que realmente voy a disfrutar y con personas con las que de verdad quiero trabajar", afirmó.
La nueva etapa de Eva Longoria como mamá
La intérprete de Gabrielle Solís en Desperate Housewives afirma que ver el mundo a través de los ojos de su hijo la ha llenado de creatividad y sensibilidad. Santiago se ha convertido en su mayor inspiración para sus proyectos de filantropía y como directora. La experiencia de criar a un niño en un mundo tan cambiante como el cine le ha dado una nueva perspectiva de lo que quiere comunicar con su trabajo.
Y, a pesar de su fama, Eva se ha convertido en una mujer muy cuidadosa con la exposición de su hijo a los medios. Cuenta que Santiago prefiere no aparecer en redes sociales, y ella respeta completamente su decisión, manteniendo su vida lo más privada posible.
Hoy, a sus 50 años, Eva Longoria tiene más que nunca la certeza de que el tiempo fue perfecto y busca disfrutar cada etapa de la mano de Santiago y Pepe. Lejos de las presiones generadas por la industria, celebra una maternidad consciente, amorosa y llena de propósito como un capítulo de su vida que continúa escribiendo.