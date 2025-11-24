Eva Longoria revela por qué decidió ser mamá después de los 40

Eva Longoria explicó que convertirse en mamá a los 43 fue el tiempo perfecto, pues después de años de trabajo intenso con sus proyectos de dirección y crecimiento personal, estaba en una posición de solidez emocional que la preparó para recibir a Santiago.

Consciente, presente y con su prioridad muy clara, la actriz asegura que la maternidad llegó justo cuando debía, haciendo de esta experiencia una de sus etapas más maduras como mujer, llena de paz y propósito.

Además, asegura que tuvo el tiempo perfecto para disfrutar de su vida antes de entregarse por completo a la maternidad: "Cuarenta años de mí fue tiempo suficiente, fui muy bendecida al tener a mi hijo en una etapa más madura de la vida porque viajé e hice todo lo que tenía que hacer por mi carrera", compartió.

Eva y Santiago disfrutando juntos. (Handout/Disneyland Resort via Getty Imag)

Santi Bastón: el hijo de Eva Longoria y José Bastón

Nacido el 19 de junio de 2018 en Los Ángeles, Santiago Enrique Bastón llegó para ser el primer hijo de Eva y el cuarto de su esposo José Bastón. Para Eva, esta etapa representó una gran bendición que fue profundamente deseada y celebrada junto a su familia y seres queridos. Verlo crecer se ha convertido en su motor diario, y en la razón por la que reorganizó por completo sus prioridades.

Desde que se convirtió en mamá, Eva ha sido muy selectiva con sus proyectos. La actriz reveló que ahora necesita que sus roles sean trabajos que valgan el tiempo que pasará lejos de su hijo: "Mi familia es mi prioridad, entonces si digo que sí a algo y me aleja de ellos por un tiempo, tiene que ser algo que realmente voy a disfrutar y con personas con las que de verdad quiero trabajar", afirmó.