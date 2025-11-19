Cristiano Ronaldo cena en la Casa Blanca y Trump lanza frase viral: "Ahora Barron me respeta más"

Cristiano Ronaldo fue invitado a una cena en la Casa Blanca organizada por Donald Trump para recibir al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán. El acto, además de reunir figuras del deporte y los negocios, generó titulares por una frase del presidente que se volvió viral: “Ahora mi hijo me respeta un poco más”.
Cristiano Ronaldo, el invitado especial a la cena de la Casa Blanca
Cristiano Ronaldo, una de las figuras más reconocidas del fútbol, asistió a una cena en la Casa Blanca acompañado de su esposa, Georgina Rodríguez, que fue organizada por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán.
Y es que la presencia de Ronaldo no fue casual: el futbolista formaba parte de la delegación saudí que acompañaba al príncipe en su visita oficial a Estados Unidos, reforzando los lazos entre Arabia Saudita y el mundo del deporte, especialmente ahora que el delantero juega en el Al-Nassr, un club estrechamente vinculado a los fondos del país.
El encuentro no solo reunió a líderes políticos, sino también a destacados empresarios y deportistas como el CEO de Apple, Tim Cook; el fundador de Tesla, Elon Musk; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que elevó aún más el perfil del evento.
Por si fuera poco, algunos de los invitados aprovecharon su encuentro para tomarse una foto, la cual fue compartida en redes sociales por David Sachs, ex ejecutivo de PayPal, inversionista e íntimo amigo de Elon Musk.
Trump presume encuentro entre Cristiano Ronaldo y su hijo Barron
Durante su discurso de bienvenida en la cena oficial celebrada en la Casa Blanca, Donald Trump dedicó un momento especial a Cristiano Ronaldo, una de las figuras más destacadas entre los invitados.
El presidente reveló, con mucho orgullo, que su hijo menor, Barron, es un gran fan del futbolista portugués.
“Barron tuvo la oportunidad de conocerlo”, dijo Trump ante los asistentes. “Y creo que ahora me respeta un poco más solo por el hecho de que te presenté”. Su comentario provocó risas en el salón y subrayó el impacto mediático que genera la presencia del delantero en cualquier evento.
El presidente de Estados Unidos continuó su discurso agradeciendo tanto a Ronaldo como al resto de invitados selectos: “Quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, añadió, antes de resaltar la relevancia de la noche: “Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte…”.