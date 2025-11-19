Cristiano Ronaldo cena en la Casa Blanca y Trump lanza frase viral: "Ahora Barron me respeta más"

Cristiano Ronaldo, el invitado especial a la cena de la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más reconocidas del fútbol, asistió a una cena en la Casa Blanca acompañado de su esposa, Georgina Rodríguez, que fue organizada por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán.

Y es que la presencia de Ronaldo no fue casual: el futbolista formaba parte de la delegación saudí que acompañaba al príncipe en su visita oficial a Estados Unidos, reforzando los lazos entre Arabia Saudita y el mundo del deporte, especialmente ahora que el delantero juega en el Al-Nassr, un club estrechamente vinculado a los fondos del país.

El encuentro no solo reunió a líderes políticos, sino también a destacados empresarios y deportistas como el CEO de Apple, Tim Cook; el fundador de Tesla, Elon Musk; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que elevó aún más el perfil del evento.

Donald Trump y príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán. (Instagram)

Por si fuera poco, algunos de los invitados aprovecharon su encuentro para tomarse una foto, la cual fue compartida en redes sociales por David Sachs, ex ejecutivo de PayPal, inversionista e íntimo amigo de Elon Musk.