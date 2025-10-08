¿La conoces? Esta es la coincidencia que une a Donald Trump, Mariah Carey y Sandra Cuevas

Donald Trump vs. Bad Bunny: el ninguneo como ideología política

Esta semana, en una entrevista le preguntaron al presidente estadounidense Donald Trump sobre Bad Bunny, quien encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX, el evento más visto de la televisión estadounidense.

La respuesta de Trump fue contundente. “No sé quién es. Nunca he escuchado hablar de él”, aseguró el mandatario a Greg Kelly, conductor de la compañía de noticias por cable Newsmax.

Donald Trump utiliza la negación y el "desconocimiento selectivo" contra quienes considera sus rivales (LEON NEAL/Getty Images)

El comentario podría parecer irrelevante o fruto del desconocimiento por la brecha generacional entre el político republicano y el astro boricua, pero viniendo de alguien que se define como “la mayor celebridad que ha tenido la política”, la frase tiene peso.

En realidad, Bad Bunny no solo es el artista latino más escuchado del mundo; es un símbolo global de una cultura que desafía al sistema y las políticas que abandera la administración Trump.

¿Donald Trump no conoce a Bad Bunny?

El que Donald Trump negara la existencia o dijera desconocer a una de las figuras más omnipresentes de la industria del entretenimiento en la actualidad es una declaración ideológica.

Trump no solo dice "desconocer" a Bad Bunny, sino que con sus palabras parece negar el peso cultural de la música y la cultura latinas, de las que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista puertorriqueño, se ha convertido en uno de sus más férreos abanderados.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX (Getty Images)

No por nada, al ser anfitrión de la premier de la nueva temporada del programa de comedia SNL, el Conejo hizo de las suyas y se burló de quienes reprueban que vaya a presentarse en el Super Bowl. Además de que, por temor a las redadas del ICE, dejó fuera al territorio estadounidense de su gira de conciertos Debí Tirar Más Fotos World Tour.