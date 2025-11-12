Luego de que se dieron a conocer mensajes que dejarían ver que Donald Trump “pasó horas” con una de las víctimas de la red de trata y prostitución de Jeffrey Epstein en una de las casas de este último, también sorprendió el hecho de que Ghislaine Maxwell, quien fue socia y reclutadora de mujeres para el fallecido financiero, estaría buscando el indulto presidencial.
Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, busca conseguir el indulto presidencial de Donald Trump
Ghislaine Maxwell purga una condena de 20 años por delitos relacionados con la red de trata y prostitución liderada por el fallecido Jeffrey Epstein en una prisión de mínima seguridad en Texas, a la que fue trasladada, luego de haber estado en una prisión federal en Florida, tras reunirse con Todd Blanche, quien fue abogado de Donald Trump y ahora es fiscal adjunto en la administración del republicano, según da a conocer El País.
En este contexto, Maxwell y su abogada estarían por enviar la documentación necesaria para solicitar a Trump el indulto presidencial, con el fin de reducir considerablemente la sentencia que le fue impuesta tras ser hallada culpable en los crímenes que llevaron a la cárcel a Jeffrey Epstein, quien murió preso en 2019, por suicidio.
¿Donald Trump dará el indulto a la socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell?
La solicitud de indulto para Ghislaine Maxwell que está trabajando con su defensa llegó a la atención de los representantes demócratas en el Congreso estadounidense, luego de que también les hicieran llegar los citados correos de Epstein de manera anónima.
De acuerdo con El País, los representantes demócratas notan en todo esto, sobre todo tras el traslado de la mujer a una cárcel de mínima seguridad, un trato preferencial ante lo que podría ser la llegada a un acuerdo con la administración de Donald Trump con la antigua socia de su amigo Jeffrey Epstein.
Trump ha sido cuestionado en distintas oportunidades sobre la posibilidad de brindar el indulto a Maxwell y él ha respondido que no lo ha descartado.
Sin embargo, tras los hechos recientes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ante los medios que el posible indulto a Maxwell “no es algo de lo que (Trump) esté hablando, ni siquiera pensando, en este momento”.
La relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein
Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha intentado desmarcarse de la figura del criminal convicto y fallecido Jeffrey Epstein, las evidencias de que fueron amigos cercanos y convivieron en los mismos círculos sociales en distintas etapas son contundentes.
Sin embargo, hasta ahora no han surgido pruebas fehacientes que demuestren que Trump formó parte de la lista de clientes de la red liderada por Epstein y Maxwell, misma que habría explotado a cientos de mujeres, y habría tenido entre su clientela a gente poderosa como políticos, empresarios, artistas y personajes destacados en otras áreas.
Las sospechas que ha levantado la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein incluyeron a Melania Trump, de quien se dijo que habría conocido a su esposo por intervención del propio Epstein. Situación que la primera dama de Estados Unidos descalificó.