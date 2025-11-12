Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, busca conseguir el indulto presidencial de Donald Trump

¿Donald Trump dará el indulto a la socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell?

La solicitud de indulto para Ghislaine Maxwell que está trabajando con su defensa llegó a la atención de los representantes demócratas en el Congreso estadounidense, luego de que también les hicieran llegar los citados correos de Epstein de manera anónima.

De acuerdo con El País, los representantes demócratas notan en todo esto, sobre todo tras el traslado de la mujer a una cárcel de mínima seguridad, un trato preferencial ante lo que podría ser la llegada a un acuerdo con la administración de Donald Trump con la antigua socia de su amigo Jeffrey Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell (Shutterstock)

Trump ha sido cuestionado en distintas oportunidades sobre la posibilidad de brindar el indulto a Maxwell y él ha respondido que no lo ha descartado.

Sin embargo, tras los hechos recientes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ante los medios que el posible indulto a Maxwell “no es algo de lo que (Trump) esté hablando, ni siquiera pensando, en este momento”.