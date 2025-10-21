La verdad detrás del supuesto perdón de Donald Trump a Diddy Combs que desató indignación mundial

La Casa Blanca desmiente indulto de Trump a P. Diddy

La controversia en torno a la posible decisión del presidente Donald Trump para otorgar perdón o reducir condenas sumó un nuevo capítulo esta semana al caso de Sean “Diddy” Combs.

El rapero volvió a los titulares después de que TMZ informara que Trump estaba considerando reducir su sentencia. La noticia generó una reacción inmediata por parte de la Casa Blanca, que salió públicamente a aclarar y desmentir la información.

Sean 'Diddy' Combs fue acusado de violación por una ex pareja (Frazer Harrison/Getty Images)

Según TMZ, un “alto funcionario de la Casa Blanca” cercano al presidente habría revelado que Trump estaba considerando respecto otorgar el perdón de la pena de Diddy, e incluso afirmaron que la decisión “podría llegar esta misma semana”. El medio también aseguró que algunos asesores del presidente le habían recomendado no hacerlo, lo que sugería divisiones internas dentro de su equipo.

Sin embargo, la respuesta oficial desde Washington no tardó en llegar. La Casa Blanca, citada por medios como Newsweek, fue contundente al afirmar que “no hay nada de verdad” en ese informe.

En palabras del portavoz presidencial: “No hay absolutamente nada de cierto en el reporte de TMZ, lo cual habríamos explicado con gusto si nos hubieran contactado antes de publicar su noticia falsa”. Además, se subrayó que “el presidente, no fuentes anónimas, es quien decide sobre los indultos y conmutaciones”.