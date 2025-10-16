Muere el legendario guitarrista Ace Frehley, fundador de KISS y considerado uno de los mejores del mundo; tenía 74 años

Así fue la historia de Ace Frehley con la banda KISS

Como uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace Frehley adoptó la personalidad de “Space Ace” o “Spaceman”, con un maquillaje estelar inspirado en su afición por la astronomía y la ciencia ficción. Su estilo de guitarra, influenciado por el blues rock de bandas como The Rolling Stones y Jimi Hendrix, aportó un sonido potente y melódico que definió el hard rock teatral de KISS. Llegó a la audición de la banda luciendo una zapatilla roja y otra naranja, un detalle que se convirtió en anécdota legendaria.

Durante su primera etapa con KISS (1973-1982), participó en nueve álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976) y Love Gun (1977). En este último, debutó como vocalista principal en la canción homónima, que se convirtió en un himno icónico.

El álbum en vivo Alive! (1975) capturó su energía frenética en el escenario, vendiendo más de cuatro millones de copias y convirtiéndose en un referente para generaciones de guitarristas. En 1978, coincidiendo con el lanzamiento simultáneo de discos solistas de los cuatro miembros, su álbum homónimo fue el más exitoso, gracias al cover de “New York Groove” de Hello, que alcanzó el Top 40 en Billboard.

Los miembros originales de KISS (Peter Cade/Getty Images)

En 1982, Frehley abandonó KISS por diferencias creativas y problemas personales, incluyendo adicciones que documentó en su autobiografía No Regrets: A Rock ‘N’ Roll Memoir (2011). Formó Frehley’s Comet, con el que lanzó álbumes como Frehley’s Comet (1987) y Trouble Walkin’ (1989), fusionando hard rock con toques de pop y space rock.

Regresó brevemente a KISS en 1996 y 2002 para giras de reunión, contribuyendo a la gira de despedida de la alineación original.

Su carrera solista continuó con discos aclamados como Anomaly (2009), Space Invader (2014), Spaceman (2018) y 10,000 Volts (2024), este último en apoyo de su gira cancelada. En 2025, planeaba Origins Vol. 3, un álbum de covers.