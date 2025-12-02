Universal Music interpone apelación y obliga a Christian Nodal a enfrentar nuevo juicio

El propio intérprete había celebrado públicamente la decisión de la autoridad, tras una maratónica audiencia en la que se discutió la supuesta existencia de 33 documentos falsos.

“Satisfactoriamente no fuimos vinculados”, expresó Nodal, subrayando que no había un solo papel que justificara acusaciones de falsificación de firmas. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: la empresa decidió insistir en su postura y buscar que se reabra el litigio.

Christian Nodal y Cristy Nodal (Instagram)

De acuerdo con un documento oficial presentado en Venga la Alegría, los abogados de Universal Music presentaron el pasado 25 de noviembre un recurso de apelación contra la no vinculación de proceso que favoreció a Christian Jesús González Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González Terrazas. Este dato, hasta ahora desconocido, confirma que la disputa legal continúa y que la compañía busca revertir la decisión judicial.

Cabe recordar que, además de dicho procedimiento, existe una demanda civil que la parte acusadora intentó trasladar al ámbito penal. Aunque la jueza rechazó esa maniobra, la apelación presentada por la disquera abre la posibilidad de que el caso se mantenga activo en más de un terreno jurídico.