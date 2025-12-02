La batalla legal que enfrentan Christian Nodal y sus papás dio un nuevo giro luego de que se revelara que Universal Music, disquera a la que perteneció el cantante, decidió apelar la resolución que los dejó fuera de un proceso penal por presunta falsificación de documentos.
Aunque la jueza determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlos, la disquera no se conformó y promovió un recurso que mantiene abierto el frente judicial contra la familia González Nodal.
Publicidad
Universal Music interpone apelación y obliga a Christian Nodal a enfrentar nuevo juicio
El propio intérprete había celebrado públicamente la decisión de la autoridad, tras una maratónica audiencia en la que se discutió la supuesta existencia de 33 documentos falsos.
“Satisfactoriamente no fuimos vinculados”, expresó Nodal, subrayando que no había un solo papel que justificara acusaciones de falsificación de firmas. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: la empresa decidió insistir en su postura y buscar que se reabra el litigio.
De acuerdo con un documento oficial presentado en Venga la Alegría, los abogados de Universal Music presentaron el pasado 25 de noviembre un recurso de apelación contra la no vinculación de proceso que favoreció a Christian Jesús González Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González Terrazas. Este dato, hasta ahora desconocido, confirma que la disputa legal continúa y que la compañía busca revertir la decisión judicial.
Cabe recordar que, además de dicho procedimiento, existe una demanda civil que la parte acusadora intentó trasladar al ámbito penal. Aunque la jueza rechazó esa maniobra, la apelación presentada por la disquera abre la posibilidad de que el caso se mantenga activo en más de un terreno jurídico.
Publicidad
Abogados de Christian Nodal aseguran que no hay nada qué acusar
La defensa de Nodal ha insistido en que no existe evidencia alguna que sustente las acusaciones y que la resolución inicial de la jueza fue clara al señalar que no había elementos para vincularlos.
No obstante, la apelación obliga a la familia a seguir enfrentando un asunto que parecía cerrado, y que ahora se extiende con nuevas revisiones.
La revelación de los datos de la apelación marca un capítulo clave en este conflicto. Aunque Nodal y sus padres celebraron la no vinculación como un triunfo, la compañía discográfica ha decidido apelar y mantener viva la controversia.
El desenlace dependerá de lo que determinen las autoridades en las próximas semanas, mientras la tensión entre ambas partes continúa escalando.