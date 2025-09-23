Publicidad

Espectáculos

Muere Mauricio Fernández, el alcalde que hizo historia y controversia en San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández falleció a los 75 años tras una larga batalla contra el cáncer. Fue una figura icónica de la política en San Pedro Garza, Nuevo León.
mar 23 septiembre 2025 09:46 AM
Este martes, Nuevo León se despertó con una noticia que entristece a toda la comunidad: falleció Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, a los 75 años.

Después de una lucha prolongada contra un cáncer agresivo que afectaba sus pulmones, el político y empresario perdió la vida la noche del lunes 22 de septiembre.

Mauricio había anunciado hace apenas una semana que se retiraba de la vida pública para descansar y dejar en manos de su equipo los asuntos del municipio. En una emotiva conferencia de prensa, visiblemente debilitado pero con la voz firme, dijo: “Ya paré todos mis tratamientos y lo dejo a la buena de Dios. Me siento muy cansado.

He luchado mucho, pero ahora quiero estar en paz”. Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, agradeció el apoyo de sus colaboradores y de los ciudadanos de San Pedro, y pidió respeto para su familia en estos momentos difíciles.

Desde que fue diagnosticado en 2021 con mesotelioma pleural, Mauricio enfrentó la enfermedad con coraje. Tras superar un primer episodio, la enfermedad regresó y afectó cada vez más su salud.

Hace dos semanas solicitó licencia temporal y desde entonces se había mantenido alejado de la escena pública. Su muerte fue confirmada por fuentes cercanas y por la Fiscalía General de Nuevo León, que extendió sus condolencias.

Mauricio Fernández Garza, fundador de Museo La Milarca

Nacido en Monterrey en 1950, Mauricio Fernández fue una figura clave en la política regiomontana y un hombre apasionado por la cultura. Fue alcalde de San Pedro en cuatro ocasiones, senador, y un impulsor de proyectos que marcaron el crecimiento urbano y la seguridad en su municipio.

Además, su amor por el arte lo llevó a fundar el Museo La Milarca, una joya cultural en Monterrey que abrió sus puertas para mostrar su impresionante colección personal.

Hijo de familias con gran influencia en el norte del país, y padre de siete hijos, Mauricio fue conocido por su estilo directo y su cercanía con la comunidad.

Hoy, el Ayuntamiento de San Pedro declaró tres días de luto y prepara un homenaje para recordar su legado. La política y la cultura local lo despiden con respeto y gratitud, reconociendo en él a un hombre que dejó huella.

Muerte y fin de vida

