Muere Mauricio Fernández, el alcalde que hizo historia y controversia en San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio había anunciado hace apenas una semana que se retiraba de la vida pública para descansar y dejar en manos de su equipo los asuntos del municipio. En una emotiva conferencia de prensa, visiblemente debilitado pero con la voz firme, dijo: “Ya paré todos mis tratamientos y lo dejo a la buena de Dios. Me siento muy cansado.

He luchado mucho, pero ahora quiero estar en paz”. Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, agradeció el apoyo de sus colaboradores y de los ciudadanos de San Pedro, y pidió respeto para su familia en estos momentos difíciles.

Desde que fue diagnosticado en 2021 con mesotelioma pleural, Mauricio enfrentó la enfermedad con coraje. Tras superar un primer episodio, la enfermedad regresó y afectó cada vez más su salud.

Hace dos semanas solicitó licencia temporal y desde entonces se había mantenido alejado de la escena pública. Su muerte fue confirmada por fuentes cercanas y por la Fiscalía General de Nuevo León, que extendió sus condolencias.