Shakira hace un inesperado reconocimiento a Piqué al hablar de la crianza de sus hijos, Milan y Sasha

Shakira hace un inesperado reconocimiento a Piqué

En una entrevista con el conductor Alejandro “Marley” Wiebe para el programa Por el Mundo de Telefe, Shakira se mostró cercana y reflexiva antes de iniciar sus conciertos en Argentina. Al hablar de la disciplina de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira y sus hijos, Milán y Sasha asistieron a la premiere de Zootopia 2 usando outfits coordinados. (Getty Images)

Durante la charla, el conductor le comentó: “Eso lo aprendieron de vos”. Fue entonces cuando la artista sorprendió con un reconocimiento a su expareja, Gerard Piqué: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica”, reconoció.

“Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, recalcó la barranquillera.

Shakira y Gerard Piqué con sus hijos Milan y Sasha. (Instagram/shakira)

En la misma entrevista, Shakira profundizó sobre la dinámica de crianza compartida y señaló que, pese a las diferencias, ambos coinciden en que Milan y Sasha son su prioridad: “Milan y Sasha son lo primero, siempre. Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados”, aseguró.

Este gesto llamó la atención porque, tras años de reproches públicos en sus canciones, Shakira reconoció un valor positivo en Piqué como padre.