Shakira hace un inesperado reconocimiento a Piqué al hablar de la crianza de sus hijos, Milan y Sasha

Shakirallegó a Argentina con una mezcla de emoción y reflexión previo a sus conciertos en el país. Durante una entrevista, la cantante abrió una ventana a su faceta más personal al hablar de la educación de sus hijos, Milan y Sasha, destacando la disciplina que ambos han adoptado en su vida.
Incluso la artista colombiana sorprendió al elogiar a su expareja, Gerard Piqué, a quien describió como un padre “muy disciplinado”, reconociendo su papel en la formación de los pequeños pese a su separación.
Shakira hace un inesperado reconocimiento a Piqué
En una entrevista con el conductor Alejandro “Marley” Wiebe para el programa Por el Mundo de Telefe, Shakirase mostró cercana y reflexiva antes de iniciar sus conciertos en Argentina. Al hablar de la disciplina de sus hijos Milan y Sasha.
Durante la charla, el conductor le comentó: “Eso lo aprendieron de vos”. Fue entonces cuando la artista sorprendió con un reconocimiento a su expareja, Gerard Piqué: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica”, reconoció.
“Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, recalcó la barranquillera.
En la misma entrevista, Shakira profundizó sobre la dinámica de crianza compartida y señaló que, pese a las diferencias, ambos coinciden en que Milan y Sasha son su prioridad: “Milan y Sasha son lo primero, siempre. Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados”, aseguró.
Este gesto llamó la atención porque, tras años de reproches públicos en sus canciones, Shakira reconoció un valor positivo en Piqué como padre.
Shakira habla del impacto emocional que le provocó su separación
Durante la charla, Shakiratambién confesó que su separación fue un proceso de “transmutación”: “Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo”, compartió.
En otro momento, profundizó en el impacto emocional del proceso: “Fue una transmutación alquímica, donde el veneno se convierte en medicina. La música se volvió mi terapia, y compartirla con el mundo me dio una fuerza que jamás imaginé”.
Además, aseguró que lo único que puede desestabilizarla hoy es cualquier situación relacionada con sus hijos: “Mis hijos, la razón de mi existencia… Son mis dos luceros, mis soles, la razón de mi vida, mi inspiración, mi fuerza y no hago más que pensar en ellos a cada instante. Son mi mundo”.
Shakira también reveló cómo equilibra su rol de madre con su carrera: “Ellos me ven como mamá en pijama, no como la estrella del escenario. Prefieren la versión del sofá, la que hace tortitas por la mañana. Eso me mantiene con los pies en la tierra”.
Shakira y Gerard Piqué iniciaron su relación en 2010, tras conocerse en el Mundial de Sudáfrica. Estuvieron juntos más de una década y tuvieron dos hijos, Milan (nacido en 2013) y Sasha (nacido en 2015). En junio de 2022 anunciaron su separación con un comunicado conjunto: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”.
La ruptura fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo. Shakira transformó el dolor en música, lanzando canciones que se convirtieron en himnos de desahogo y polémica, como Monotonía y la colaboración con Bizarrap, BZRP Music Sessions 53, donde muchos interpretaron referencias directas a Piqué. En noviembre de 2022, tras negociaciones intensas, llegaron a un acuerdo sobre la custodia compartida de sus hijos, ratificado en diciembre de ese año ante un juzgado de Barcelona. Desde entonces, la expareja mantiene una comunicación limitada a temas relacionados con Milan y Sasha, priorizando su bienestar.