¡Siuuu! Cristiano Ronaldo, confirmado para la inauguración del Estadio Banorte en juego amistoso Portugal vs. México

¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo contra la Selección Nacional?

El partido México vs. Portugal tendrá un carácter simbólico, pues el Estadio Banorte se prepara para ser una de las sedes del Mundial 2026. La presencia de Cristiano Ronaldo, quien para el día del encuentro tendrá 41 años de edad, es considerado uno de los máximos referentes del futbol internacional, encenderá el ambiente previo a la justa mundialista y reforzará la relevancia del evento.

Javier Aguirre, actual director técnico del Tricolor, ya tiene definidos a sus rivales para la primera Fecha FIFA del próximo año: Portugal y Bélgica. El enfrentamiento contra los lusitanos será la primera gran prueba, mientras que días después México viajará a Chicago para medirse ante Bélgica en Soldier Field el 31 de marzo.

Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

Cristiano Ronaldo ha enfrentado solo una vez a la Selección Nacional en el pasado. Se trató de un partido de la fase de grupos de la Copa Confederaciones en 2017, que terminó con empate y un marcador de 2 a 2, y en el que CR7 no anotó goles.