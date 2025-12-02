Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¡Siuuu! Cristiano Ronaldo, confirmado para la inauguración del Estadio Banorte en juego amistoso Portugal vs. México

Previo al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional recibirá a Portugal, con Cristiano Ronaldo, en un encuentro amistoso.
mar 02 diciembre 2025 02:14 PM
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

La Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un partido histórico que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— el próximo 28 de marzo de 2026, con la presencia de Cristiano Ronaldo como gran atractivo del seleccionado luso.

Publicidad

Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del partido México vs. Portugal en el renovado Estadio Banorte

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el encuentro amistoso entre las selecciones de México y Portugal será el primero que se dispute en el Estadio Banorte, después de las renovaciones que se llevan a cabo para que sea sede de la Copa del Mundo.

Tienes que leerlo:

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Espectáculos

Filtran detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las más esperadas del año

El duelo, en el que el gran atractivo será la presencia de Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, está programado para el 28 de marzo del año próximo a las 7:00 de la noche y marcará el regreso del seleccionado nacional al recinto que ha sido testigo de momentos legendarios en la historia del balompié mundial.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

Publicidad

¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo contra la Selección Nacional?

El partido México vs. Portugal tendrá un carácter simbólico, pues el Estadio Banorte se prepara para ser una de las sedes del Mundial 2026. La presencia de Cristiano Ronaldo, quien para el día del encuentro tendrá 41 años de edad, es considerado uno de los máximos referentes del futbol internacional, encenderá el ambiente previo a la justa mundialista y reforzará la relevancia del evento.

Te puede interesar:

Las hijas de Cristiano Ronaldo animaron al futbolista a proponerle matrimonio a Georgina Rodríguez
Espectáculos

Las hijas de Cristiano Ronaldo lo animaron a proponerle matrimonio a Georgina Rodríguez

Javier Aguirre, actual director técnico del Tricolor, ya tiene definidos a sus rivales para la primera Fecha FIFA del próximo año: Portugal y Bélgica. El enfrentamiento contra los lusitanos será la primera gran prueba, mientras que días después México viajará a Chicago para medirse ante Bélgica en Soldier Field el 31 de marzo.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

Cristiano Ronaldo ha enfrentado solo una vez a la Selección Nacional en el pasado. Se trató de un partido de la fase de grupos de la Copa Confederaciones en 2017, que terminó con empate y un marcador de 2 a 2, y en el que CR7 no anotó goles.

Cristiano Ronaldo en el partido México vs. Portugal de la fase de grupos en la Copa Confederaciones 2017
Cristiano Ronaldo en el partido México vs. Portugal de la fase de grupos en la Copa Confederaciones 2017 (Ian Walton/Getty Images)

Publicidad

Del Estadio Azteca al Estadio Banorte: un emblema de las Copas del Mundo en México

La reinauguración del Estadio Banorte no solo será un espectáculo deportivo, sino también un momento de celebración para los aficionados mexicanos.

Tienes que leerlo:

cristiano-ronaldo-y-trump.jpg
Espectáculos

Cristiano Ronaldo cena en la Casa Blanca y Trump lanza frase viral: "Ahora Barron me respeta más"

El inmueble abrirá sus puertas con una nueva imagen y con la expectativa de recibir a miles de seguidores que esperan ver a su selección competir contra una potencia europea.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

El partido contra Portugal se suma a la lista de encuentros memorables que han tenido lugar en el Azteca, donde figuras como Pelé y Diego Armando Maradona se coronaron campeones del mundo en 1970 y 1986.

Ahora, Cristiano Ronaldo se unirá a esa selecta nómina de estrellas que han pisado el césped del estadio más emblemático de México.

Cristiano Ronaldo en el partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte
Cristiano Ronaldo en el partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte (Instagram / Selección Nacional)

Con este anuncio, México inicia su camino hacia el Mundial 2026 con un evento de gran relevancia internacional. El duelo contra Portugal no solo será una prueba deportiva, sino también un escaparate para mostrar al mundo la nueva cara del Estadio Banorte y la ilusión renovada de la afición mexicana.

Con información de Agencia México

Tags

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad