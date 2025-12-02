La Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un partido histórico que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— el próximo 28 de marzo de 2026, con la presencia de Cristiano Ronaldo como gran atractivo del seleccionado luso.
¡Siuuu! Cristiano Ronaldo, confirmado para la inauguración del Estadio Banorte en juego amistoso Portugal vs. México
Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del partido México vs. Portugal en el renovado Estadio Banorte
La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el encuentro amistoso entre las selecciones de México y Portugal será el primero que se dispute en el Estadio Banorte, después de las renovaciones que se llevan a cabo para que sea sede de la Copa del Mundo.
El duelo, en el que el gran atractivo será la presencia de Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, está programado para el 28 de marzo del año próximo a las 7:00 de la noche y marcará el regreso del seleccionado nacional al recinto que ha sido testigo de momentos legendarios en la historia del balompié mundial.
¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo contra la Selección Nacional?
El partido México vs. Portugal tendrá un carácter simbólico, pues el Estadio Banorte se prepara para ser una de las sedes del Mundial 2026. La presencia de Cristiano Ronaldo, quien para el día del encuentro tendrá 41 años de edad, es considerado uno de los máximos referentes del futbol internacional, encenderá el ambiente previo a la justa mundialista y reforzará la relevancia del evento.
Javier Aguirre, actual director técnico del Tricolor, ya tiene definidos a sus rivales para la primera Fecha FIFA del próximo año: Portugal y Bélgica. El enfrentamiento contra los lusitanos será la primera gran prueba, mientras que días después México viajará a Chicago para medirse ante Bélgica en Soldier Field el 31 de marzo.
Cristiano Ronaldo ha enfrentado solo una vez a la Selección Nacional en el pasado. Se trató de un partido de la fase de grupos de la Copa Confederaciones en 2017, que terminó con empate y un marcador de 2 a 2, y en el que CR7 no anotó goles.
Del Estadio Azteca al Estadio Banorte: un emblema de las Copas del Mundo en México
La reinauguración del Estadio Banorte no solo será un espectáculo deportivo, sino también un momento de celebración para los aficionados mexicanos.
El inmueble abrirá sus puertas con una nueva imagen y con la expectativa de recibir a miles de seguidores que esperan ver a su selección competir contra una potencia europea.
El partido contra Portugal se suma a la lista de encuentros memorables que han tenido lugar en el Azteca, donde figuras como Pelé y Diego Armando Maradona se coronaron campeones del mundo en 1970 y 1986.
Ahora, Cristiano Ronaldo se unirá a esa selecta nómina de estrellas que han pisado el césped del estadio más emblemático de México.
Con este anuncio, México inicia su camino hacia el Mundial 2026 con un evento de gran relevancia internacional. El duelo contra Portugal no solo será una prueba deportiva, sino también un escaparate para mostrar al mundo la nueva cara del Estadio Banorte y la ilusión renovada de la afición mexicana.
