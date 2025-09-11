Muere la mamá de Juanes a los 95 años, esto es lo que se sabe

Mamá Juanes inspiró un álbum del cantante
Incluso, una frase habitual de doña Alicia: “La vida es un ratico”, inspiró el nombre de uno de los álbumes más exitosos del artista.
“Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico… Y así es. Hace unos días me llama y me dice: ‘Mami, así le voy a poner el disco’”, contó en alguna ocasión Alicia.
Nacida en Carolina del Príncipe, Alicia se casó con Javier Aristizábal tras 13 años de noviazgo. Juntos tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.
En 1995, la familia sufrió la pérdida de don Javier, y en 2019, la de Luz Cecilia, quien estuvo en coma durante 27 años por complicaciones en el parto. Alicia cuidó de su hija durante todo ese tiempo, negándose a institucionalizarla, lo que Juanes describió como “una campeona, una luchadora”.
La última publicación de Juanes junto a su madre fue el 11 de mayo de 2025, un día después del Día de la Madre. Compartió un carrusel de imágenes que incluían fotos de su infancia, de Alicia con una guitarra, y momentos familiares llenos de ternura. Estas postales muestran una relación marcada por el amor, la música y la resiliencia.