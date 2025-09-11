Publicidad

Muere la mamá de Juanes a los 95 años, esto es lo que se sabe

Doña Alicia Vásquez, mamá de Juanes, falleció a los 95 años.
jue 11 septiembre 2025 01:18 PM
Juanes y su mamá

El reconocido cantautor colombiano Juanes enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal: su madre, doña Alicia Vásquez, falleció en la madrugada del lunes 8 de septiembre en Medellín, a los 95 años de edad.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia Aristizábal Vásquez, aunque hasta el momento, ni el artista ni sus personas cercanas han hecho declaraciones públicas.

Muere Alicia Vázquez, mamá de Juanes, a los 95 años

La causa de la muerte fue natural, según informaron medios locales. Alicia Vásquez vivió gran parte de su vida en la capital antioqueña, donde murió rodeada de sus seres queridos. No se han dado detalles sobre enfermedades previas, aunque se sabe que su salud se había ido deteriorando con el paso de los años.

Alicia Vásquez fue mucho más que la mamá de Juanes, nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, fue su guía, apoyo constante e inspiración desde los inicios de su carrera musical.

El cantante ha expresado en varias ocasiones el profundo amor y admiración que sentía por ella, al punto de tatuarse su rostro en el brazo derecho como homenaje eterno.

En 2021, después de meses de separación por la pandemia, Juanes compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única doña Alicia”.

Mamá Juanes inspiró un álbum del cantante

Incluso, una frase habitual de doña Alicia: “La vida es un ratico”, inspiró el nombre de uno de los álbumes más exitosos del artista.

“Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico… Y así es. Hace unos días me llama y me dice: ‘Mami, así le voy a poner el disco’”, contó en alguna ocasión Alicia.

Nacida en Carolina del Príncipe, Alicia se casó con Javier Aristizábal tras 13 años de noviazgo. Juntos tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.

En 1995, la familia sufrió la pérdida de don Javier, y en 2019, la de Luz Cecilia, quien estuvo en coma durante 27 años por complicaciones en el parto. Alicia cuidó de su hija durante todo ese tiempo, negándose a institucionalizarla, lo que Juanes describió como “una campeona, una luchadora”.

La última publicación de Juanes junto a su madre fue el 11 de mayo de 2025, un día después del Día de la Madre. Compartió un carrusel de imágenes que incluían fotos de su infancia, de Alicia con una guitarra, y momentos familiares llenos de ternura. Estas postales muestran una relación marcada por el amor, la música y la resiliencia.

