Muere la mamá de Juanes a los 95 años, esto es lo que se sabe

Muere Alicia Vázquez, mamá de Juanes, a los 95 años

La causa de la muerte fue natural, según informaron medios locales. Alicia Vásquez vivió gran parte de su vida en la capital antioqueña, donde murió rodeada de sus seres queridos. No se han dado detalles sobre enfermedades previas, aunque se sabe que su salud se había ido deteriorando con el paso de los años.

Alicia Vásquez fue mucho más que la mamá de Juanes, nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, fue su guía, apoyo constante e inspiración desde los inicios de su carrera musical.

El cantante ha expresado en varias ocasiones el profundo amor y admiración que sentía por ella, al punto de tatuarse su rostro en el brazo derecho como homenaje eterno.

En 2021, después de meses de separación por la pandemia, Juanes compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única doña Alicia”.