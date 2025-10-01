Muere Jane Goodall, experta en chimpancés, a los 91 años

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas "falleció debido a causas naturales", dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall. La etóloga estaba en California en una gira de charlas por Estados Unidos.

"Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural", agregó el Instituto.

Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus bananas en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales.

Fue la primera científica en darse cuenta que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.

Jane Goodall (Reuters)

La primatóloga reconvertida en conservacionista convirtió su amor por la vida salvaje en una campaña de por vida que la llevó desde un pueblo inglés costero a África y luego a todo el mundo, en una búsqueda para comprender mejor a los chimpancés.

Goodall fue pionera en su campo, tanto como mujer científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Creó un camino para que otras mujeres siguieran su ejemplo, como la difunta Dian Fossey.

También atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para llevar a sus queridos chimpancés a sus vidas a través del cine, la televisión y las revistas.

Jane Goodall (Getty Images)

Rompió las normas científicas de la época, poniendo nombres a los chimpancés en lugar de números, observando sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones a su trabajo. También descubrió que, como los humanos, utilizan herramientas.