Muere a los 93 años Tara Parra, actriz de 'Soy tu fan' y referente del teatro mexicano

Muere a los 93 años Tara Parra, actriz de 'Soy tu fan'

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra; nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. (QEPD)”, publicó el sindicato.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra. Nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. QEPD pic.twitter.com/KYteSdNsLe — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 14, 2025

Tara Parra fue parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. A los 14 años obtuvo su primer papel en teatro, en una obra dirigida por Salvador Novo, y desde entonces trabajó de forma constante en teatro, cine y televisión.

Participó en telenovelas como Cuna de lobos, María la del barrio y El extraño retorno de Diana Salazar. También actuó en películas como Sin ton ni Sonia, Amor letra por letra y Sexo, amor y otras perversiones.

Para el público más joven, fue especialmente recordada por su papel de “Beba” en la serie Soy tu fan y su aparición en La casa de las flores.