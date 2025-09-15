Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Tara Parra a los 93 años, información confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias en redes sociales.
Muere a los 93 años Tara Parra, actriz de 'Soy tu fan' y referente del teatro mexicano
Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Tara Parra a los 93 años, información confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias en redes sociales.
“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra; nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. (QEPD)”, publicó el sindicato.
Tara Parra fue parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. A los 14 años obtuvo su primer papel en teatro, en una obra dirigida por Salvador Novo, y desde entonces trabajó de forma constante en teatro, cine y televisión.
Participó en telenovelas como Cuna de lobos, María la del barrio y El extraño retorno de Diana Salazar. También actuó en películas como Sin ton ni Sonia, Amor letra por letra y Sexo, amor y otras perversiones.
Para el público más joven, fue especialmente recordada por su papel de “Beba” en la serie Soy tu fan y su aparición en La casa de las flores.
Su hija, la actriz Kenia Gascón, explicó que su madre fue elegida para su primer papel escénico porque correspondía con la edad del personaje. En paralelo a su formación actoral, también estudió para ser maestra normalista.
Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció ayer! Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal!!! Te amo Mamá ❤️ pic.twitter.com/ToOews4yFK— Kenia Gascón (@Keniagascon) September 13, 2025
Con más de siete décadas de trayectoria, Tara Parra dejó una huella discreta pero firme en las artes escénicas mexicanas.