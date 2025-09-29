Muere Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton; el piloto tomó la decisión de dormirlo

Lewis Hamilton duerme a su mascota, Roscoe

A través de una publicación en Instagram, Hamilton informó la muerte de Roscoe, su bulldog inglés de 12 años. El piloto declaró que el bulldog estuvo cuatro días con un respirador artificial esforzándose por sobrevivir, pero Roscoe continuó teniendo dificultades para respirar. Por ello, Lewis Hamilton tuvo que enfrentarse a uno de los mayores miedos de los dueños de mascotas: dormir a su mejor amigo.

Lewis Hamilton acompañó a Roscoe durante su hospitalización. (Instagram - @lewishamilton)

Lewis Hamilton añadió en su publicación que esta es la primera vez que debe enfrentarse a la difícil decisión de dormir a una mascota, aunque tuvo el apoyo de su mamá y otros amigos que ya han estado en el mismo dilema.

"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", compartió el piloto.

El piloto de F1, Lewis Hamilton, también agradeció el haber compartido parte de su vida con Roscoe, a quien llamó “un alma hermosa, un ángel y un verdadero amigo”. Añadió que traer a Roscoe a su vida fue la mejor decisión que ha tomado y que siempre recordará las memorias que crearon juntos. Hamilton también agradeció a quienes apoyaron al bulldog: