Lewis Hamilton informó a través de su cuenta de Instagram que su perrito, un bulldog inglés, Roscoe, con quien compartió más de 12 años de amistad, falleció. El piloto de Ferrari tuvo que dormirlo durante la noche de este domingo 28 de septiembre, después de varios días en coma y con dificultades para respirar.
Muere Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton; el piloto tomó la decisión de dormirlo
Lewis Hamilton duerme a su mascota, Roscoe
A través de una publicación en Instagram, Hamilton informó la muerte de Roscoe, su bulldog inglés de 12 años. El piloto declaró que el bulldog estuvo cuatro días con un respirador artificial esforzándose por sobrevivir, pero Roscoe continuó teniendo dificultades para respirar. Por ello, Lewis Hamilton tuvo que enfrentarse a uno de los mayores miedos de los dueños de mascotas: dormir a su mejor amigo.
Lewis Hamilton añadió en su publicación que esta es la primera vez que debe enfrentarse a la difícil decisión de dormir a una mascota, aunque tuvo el apoyo de su mamá y otros amigos que ya han estado en el mismo dilema.
"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", compartió el piloto.
El piloto de F1, Lewis Hamilton, también agradeció el haber compartido parte de su vida con Roscoe, a quien llamó “un alma hermosa, un ángel y un verdadero amigo”. Añadió que traer a Roscoe a su vida fue la mejor decisión que ha tomado y que siempre recordará las memorias que crearon juntos. Hamilton también agradeció a quienes apoyaron al bulldog:
Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo.
¿De qué murió Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton?
Roscoe Hamilton fue hospitalizado después de contagiarse de neumonía por segunda ocasión. Cuando le realizaban estudios para poder atenderlo, Roscoe sufrió un infarto del que fue reanimado. Posteriormente, fue inducido a coma el viernes de 26 de septiembre y se esperaba despertarlo al día siguiente.
Lewis Hamilton se mantuvo cerca de las redes sociales para informar sobre la salud de Roscoe a sus fanáticos, quienes siempre mostraron apoyo y cariño hacia el piloto y el bulldog inglés.
El mundo de la F1 está de luto por Roscoe Hamilton
Tanto pilotos como escuderías han dado el pésame al piloto, Lewis Hamilton. Entre ellos se encuentran Charles Leclerc, su actual coequipero en Ferrari, Pierre Gasly, Esteban Ocon y George Russel, quien fue su compañero en Mercedes. Igualmente, Red Bull Racing, Mercedes y Ferrari son algunas de las escuderías que mostraron su apoyo en la publicación de Lewis Hamilton.
A través de la cuenta oficial de F1, se recordó a Roscoe como el amigo de Lewis Hamilton que “trajo sonrisas al paddock y calentó los corazones de los fanáticos alrededor del mundo”. El Gran Premio de la Ciudad de México incluso compartió un arte de Roscoe en su Instagram para recordar al bulldog.