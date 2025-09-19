Muere Julieta Fierro: La trayectoria de la astrónoma más relevante de México y América Latina

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro obtuvo los grados de Física y maestra en Astrofísica por Facultad de Ciencias de la UNAM. Se especializó en el estudio de la materia interestelar y del Sistema Solar, y por décadas destacó como investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la misma universidad.

Paralelamente a su labor académica, Fierro desarrolló una amplia trayectoria en la divulgación de la ciencia: escribió y coparticipó en la publicación de más de 40 libros, colaboró en programas de radio y televisión, y contribuyó en la creación de museos y exposiciones interactivas con un único y desinteresado fin: acercar la ciencia a todos. Su estilo claro y gran personalidad la convirtieron en una figura mediática muy querida en la esfera de la ciencia mexicana.

Julieta Fierro

Recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, la Medalla Mario Molina al Mérito en Ciencias, diversos doctorados honoris causa y, desde 2004, ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. También formó parte del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto.

A sus 77 años, Fierro continuaba activa en conferencias, publicaciones y proyectos de divulgación, siempre con un objetivo claro: consolidar a la ciencia como parte de la cultura pública en México.