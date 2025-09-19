Muere Julieta Fierro: La trayectoria de la astrónoma más relevante de México y América Latina
Fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM e integrante honoraria de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, así como la divulgadora de la ciencia más relevante de América Latina.
Julieta Norma Fierro Gossman, una de las científicas más influyentes del país y la divulgadora de la astronomía más reconocida en América Latina, falleció este 19 de septiembre a los 77 años.
Su trabajo fue clave para acercar el conocimiento científico a públicos no especializados y para consolidar a la UNAM como un centro de referencia en la materia.
¿Quién fue Julieta Fierro?
Julieta Fierro obtuvo los grados de Física y maestra en Astrofísica por Facultad de Ciencias de la UNAM. Se especializó en el estudio de la materia interestelar y del Sistema Solar, y por décadas destacó como investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la misma universidad.
Paralelamente a su labor académica, Fierro desarrolló una amplia trayectoria en la divulgación de la ciencia: escribió y coparticipó en la publicación de más de 40 libros, colaboró en programas de radio y televisión, y contribuyó en la creación de museos y exposiciones interactivas con un único y desinteresado fin: acercar la ciencia a todos. Su estilo claro y gran personalidad la convirtieron en una figura mediática muy querida en la esfera de la ciencia mexicana.
Recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, la Medalla Mario Molina al Mérito en Ciencias, diversos doctorados honoris causa y, desde 2004, ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. También formó parte del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto.
A sus 77 años, Fierro continuaba activa en conferencias, publicaciones y proyectos de divulgación, siempre con un objetivo claro: consolidar a la ciencia como parte de la cultura pública en México.
Julieta Fierro en Quién 50
Una de las últimas apariciones públicas de Julieta Fierro ocurrió precisamente en el evento Quién 50, que reconoce anualmente a las personalidades que transforman a México.
"La ciencia no existiría sin ustedes y cuando necesitamos paz y renovarnos volteamos a ustedes, a la cultura, al arte, a todos ustedes que mueven las pasiones humanas. A la ciencia la mueve la curiosidad y la posibilidad de equivocarse, ustedes nos nutren con todo lo que hacen, logran que la ciencia avance", dijo motivando los aplausos de los cientos de presentes.