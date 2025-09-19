Muere Brad Everett Young, actor de 'Grey's Anatomy', a los 46 años en un trágico accidente

Muere Brad Everett Young, actor de 'Grey's Anatomy'

De acuerdo con información de su publicista, Paul Christensen, Young conducía de regreso a casa luego de ver una película, cuando ocurrió el accidente el pasado domingo 14 de septiembre en una autopista a las afueras de Los Ángeles.

Un vehículo que circulaba en sentido contrario embistió el auto en el que viajaba Young, provocando un choque que resultó fatal al instante para el actor. El otro conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración.

Brad Everett Young (Getty Images )

El conductor del otro auto fue llevado a un hospital y sobrevivió al accidente, sin embargo Young murió en el lugar de los hechos.

