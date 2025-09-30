El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Carlos Arau, quien participó en populares producciones de televisión como Vecinos, La Rosa de Guadalupe, La familia P. Luche, La Madrastra y Eternamente Amándonos.
Muere Carlos Arau, actor de Vecinos y parte de la reconocida familia Arau
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso este lunes a través de un comunicado en sus redes sociales, sin precisar hasta ahora la causa del deceso.
Durante más de tres décadas, Arau construyó una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, dejando huella con sus participaciones en proyectos emblemáticos como Vecinos, La Familia P. Luche, La Rosa de Guadalupe, La Madrastra y Eternamente Amándonos.
Familiares, colegas y seguidores han expresado sus condolencias en redes sociales, compartiendo recuerdos de su trabajo, su legado artístico y su compromiso con la actuación
Carlos Arau forjó una carrera sólida y versátil en la actuación, con más de tres décadas de trayectoria en teatro, televisión y cine.
Aunque era especialmente reconocido por su presencia en telenovelas y programas de comedia familiar, su trabajo también abarcó una variedad de géneros. La audiencia lo recordará por su talento actoral, su carisma en pantalla y su constante participación en la televisión mexicana de los últimos años.
Hermano de artistas: la familia Arau, un legado en el cine y la televisión mexicana
Carlos Arau pertenecía a una destacada familia de artistas. Era sobrino del reconocido cineasta y actor Alfonso Arau, famoso por películas como Como agua para chocolate y Un paseo por las nubes.
También era primo de Sergio Arau, músico y cineasta, fundador de la banda de rock Botellita de Jerez, así como del actor Fernando Arau.
Aunque su carrera estuvo más enfocada en la actuación para televisión y teatro, Carlos Arau compartía con su familia la pasión por el arte escénico.