Muere Carlos Arau, actor de Vecinos y parte de la reconocida familia Arau

Muere Carlos Arau, actor de 'Vecinos' y 'La rosa de Guadalupe'

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso este lunes a través de un comunicado en sus redes sociales, sin precisar hasta ahora la causa del deceso.

Durante más de tres décadas, Arau construyó una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, dejando huella con sus participaciones en proyectos emblemáticos como Vecinos, La Familia P. Luche, La Rosa de Guadalupe, La Madrastra y Eternamente Amándonos.

Familiares, colegas y seguidores han expresado sus condolencias en redes sociales, compartiendo recuerdos de su trabajo, su legado artístico y su compromiso con la actuación

Carlos Arau forjó una carrera sólida y versátil en la actuación, con más de tres décadas de trayectoria en teatro, televisión y cine.

Aunque era especialmente reconocido por su presencia en telenovelas y programas de comedia familiar, su trabajo también abarcó una variedad de géneros. La audiencia lo recordará por su talento actoral, su carisma en pantalla y su constante participación en la televisión mexicana de los últimos años.