Muere Charlie Kirk, activista pro armas de fuego y aliado de Donald Trump, tras recibir disparo en el cuello

Charlie Kirk, un activista conservador que ha defendido el uso de las armas de fuego en Estados Unidos, además de ser partidario del presidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto público en una universidad del estado de Utah; tenía 31 años de edad.

El propio presidente estadounidense confirmó la noticia con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", señaló el mandatario.