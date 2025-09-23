Muere Claudia Cardinale a los 87 años, actriz francoitaliana e ícono del cine europeo

Claudia Cardinale: una vida de película

A los 20 años "me convertí en la heroína de un cuento de hadas, el símbolo de un país cuyo idioma apenas hablaba", escribió la actriz Claudia Cardinale en su autobiografía Mis estrellas. Pero en los inicios de su carrera doblaron su voz, hasta la película Fellini ocho y medio (1963), en la que Federico Fellini le exigió que hablara en italiano.

Claudia Cardinale (1938-2025) (Moviestore/Shutterstock/Moviestore/Shutterstock)

Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la película de detectives Italian Murder y en la comedia de culto Rufufú (1958) con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman. El productor Franco Cristaldi se convirtió en su mentor. Después de dar a luz a escondidas en Londres, convenció a la joven actriz para que confiara el niño a sus padres.

El hijo de Claudia Cardinale, de nombre Patrick, se convirtió oficialmente en su hermano menor hasta que ella reveló la verdad siete años después. Después de La chica de la maleta (1962), el público la bautizó como "La novia de Italia".

Claudia Cardinale (1938-2025) (Sean Gallup/Getty Images)

Tenía 22 años cuando Luchino Visconti le dio una oportunidad en Rocco y sus hermanos y repitieron su colaboración en el clásico El Gatopardo (1963) junto a Burt Lancaster y Alain Delon. Al mismo tiempo filmó otra obra maestra, Fellini Ocho y medio.

"Visconti, detallista, meticuloso como en el teatro, me habló en francés y quería que yo fuera morena con el pelo largo", recordó. "Fellini, caótico y sin un guión, me hablaba en italiano y me quería rubia con pelo corto. Son las dos películas más importantes de mi vida", declaró la actriz a Le Monde en 2017.