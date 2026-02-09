Bad Bunny y los 7 poderosos mensajes del medio tiempo

1. El español es un idioma internacional

Bad Bunny cantó mayoritariamente en español sin traducirse ni adaptarse. En el evento televisivo más importante de Estados Unidos, esa decisión funciona como declaración cultural. El español no es un gesto exótico ni un nicho: es uno de los idiomas más hablados del país y una lengua dominante en la música global. Desde su presentación se puede leer "Súper Tazón" en vez de Super Bowl.

Según cifras recientes, en Estados Unidos hay más de 57 millones de personas que hablan español, situándolo como el segundo país con más hispanohablantes, solo por detrás de México. A nivel mundial, la cifra supera los 600 millones de personas con competencia en el idioma.

2. La vida cotidiana como narrativa central

El show incorporó estética de barrio, códigos visuales boricuas y referencias a la cotidianidad puertorriqueña. No hubo intento de neutralizar su origen. Al contrario: lo popular fue el centro. En un espectáculo históricamente asociado con símbolos nacionalistas estadounidenses, Bad Bunny colocó la experiencia latina en primer plano.

Bad Bunny (Getty Images)

3. “Nunca dejé de creer en mí”

La narrativa de resiliencia atravesó la presentación. Bad Bunny ha construido su carrera defendiendo su identidad, su acento y su autonomía creativa. En una industria donde los artistas latinos durante décadas enfrentaron barreras estructurales, la insistencia en la autoconfianza también se lee como mensaje colectivo.

4. “El Apagón”: la crisis energética como denuncia

Uno de los momentos más potentes fue la interpretación de El Apagón, canción que denuncia la crisis eléctrica y la privatización del sistema energético en Puerto Rico. Bad Bunny apareció subido a un poste de luz típico de la isla, una imagen cargada de simbolismo. Los apagones se han convertido en emblema del abandono estructural que vive el territorio estadounidense.

Llevar esa imagen al Super Bowl implicó internacionalizar una problemática que muchas veces permanece fuera del radar mediático continental. Fue espectáculo, pero también fue denuncia.

