Feria Material abre sus puertas en la Semana del Arte con su nueva sede Maravilla Studios

La Feria Material Vol. 12 celebra su esperada inauguración y este año con una novedad del tamaño de una sede. Este año, el evento estrena una nuevo recinto en Maravilla Studios, ubicada en la colonia Atlampa, un espacio recientemente renovado que promete una experiencia nueva y fresca para la feria de arte contemporáneo más querida de toda Latinoamérica.

La inauguración y el corte del listón para dar inicio fue hecha por la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega. Dándole la bienvenida al público para poder ver todo lo que tiene que ofrecer esta nueva sede.

