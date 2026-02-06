Publicidad

Cultura

Feria Material abre sus puertas en la Semana del Arte con su nueva sede Maravilla Studios

Feria Material inauguró su edición número 12 estrenando sede en Maravilla Studios.
vie 06 febrero 2026 06:17 PM
MATERIAL BRUNCH
Marcos Ruiz, Isa Castilla y Brett William (@Alfonso_Lázquez)

La Feria Material Vol. 12 celebra su esperada inauguración y este año con una novedad del tamaño de una sede. Este año, el evento estrena una nuevo recinto en Maravilla Studios, ubicada en la colonia Atlampa, un espacio recientemente renovado que promete una experiencia nueva y fresca para la feria de arte contemporáneo más querida de toda Latinoamérica.

La inauguración y el corte del listón para dar inicio fue hecha por la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega. Dándole la bienvenida al público para poder ver todo lo que tiene que ofrecer esta nueva sede.

Esta duodécima edición destaca por su solidez curatorial, reuniendo a 78 expositores de 21 países, donde más de la mitad representan el talento que América Latina tiene para ofrecer.

Se podrán explorar cinco salas de exhibición con propuestas frescas y nuevas voces, además de disfrutar de un programa público que incluye charlas y performances. El acceso es abierto al público mediante la compra de boletos, disponibles tanto en línea como en la taquilla del recinto.

MATERIAL BRUNCH
Marcos Ruiz, Alessandra Rojo de la Vega y Brett William (@Alfonso_Lázquez)

El programa IMMATERIAL, dedicado al performance y curado por Michelangelo Miccolis, celebrará su novena edición con activaciones en Casa del Lago. Destaca el estreno en América Latina de MOOD RING (temor teflon) del artista australiano Ivan Cheng, así como la participación de Jessy Bulbo en colaboración con Adriana Lara, expandiendo los límites entre feria, ciudad y arte en vivo.

MaterialSocios_F12_Maravilla-73.jpg
Socios de Feria Material. (Cortesía. )

Dentro de Maravilla Studios, el programa de charlas VOCAL fomentará conversaciones abiertas sobre coleccionismo, patronatos e instituciones culturales, mientras que el International Visitors Program, realizado en conjunto con Salón ACME, propiciará diálogos críticos entre agentes del arte mexicano e internacional bajo el eje “Crisis de confianza: Reimaginar la convivencia”.

