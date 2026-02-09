Publicidad

Moda

El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026: un homenaje a Puerto Rico y la cultura latina

Lady Gaga deslumbró en el Super Bowl 2026 con un vestido con el que homenajeó a Puerto Rico y la cultura latina junto a Bad Bunny.
lun 09 febrero 2026 01:22 PM
PORTADA (3).jpg
Un show de Medio Tiempo que pasará a la historia por contar una historia latina. (Getty Images)

El show de medio tiempo de Bad Bunny estuvo lleno de sorpresas, pero quizás la más impactante fue ver a Lady Gaga interpretar una versión latina de su canción Die With a Smile.

La cantante lo dio todo sobre el escenario, con mucho "sazón, batería y reggaetón", y obvio ningún performance está completo sin un look increíble, así que te contamos todo lo que hubo detrás de este momento icónico de Lady Gaga en el Super Bowl 2026.

El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026

El look que llevó Gaga durante su presentación en el Super Bowl, estuvo lleno de referencias y guiños a la cultura latina. Obviamente el vestido tenía que tener el sello latino, por lo que sus stylists, Chloe y Chenelle Delgadillo, optaron por un custom look de Luar, una marca basada en Nueva York pero fundada por Raúl López, de origen dominicano.

luar.jpg
Un vestido confeccionado por manos latinas de Luar. (via Instagram (@luar))

El vestido azul con miles de pliegues que abrazan la cintura, y diferentes niveles de olanes, fue contrastado con tacones rojos, a juego con la flor de maga en el pecho, originaria de Puerto Rico y armada en un pequeño broche por Piers Atkinson, quien trabajó de cerca con las stylists para darle ese toque puertorriqueño al look.

gaga
Gaga nos dio un show espectacular, con todo el ritmo latino. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Finalmente, como no hay look completo sin joyería, Gaga eligió unos aretes Chopard, en cascada con diamantes en corte marquesa y cuadrados, para dar movimiento a las piezas. Sin duda, un look icónico para un momento histórico.

chopard
Para este tipo de shows, se necesita joyería llamativa que pueda mantener el ritmo del evento. (via Instagram (@chopard))

El beauty look de Lady Gaga en el Super Bowl

El pelo estuvo a cargo de Frederic Aspiras, quien ha trabajado con la cantante en repetidas ocasiones para crear peinados únicos. Con una melena XL, en ondas al estilo Old Hollywood, Lady Gaga bailó al ritmo de Bad Bunny. La cantante complementó al recoger el pelo únicamente de manera lateral, y dejar volumen en el fleco para esa vibe de los 50, pero que se siente moderna y poderosa.

bad bunny gaga
Bady Bunny pasará como uno de los artistas más importantes en hacer el show de Medio Tiempo del Super Bowl. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Desde hace algún tiempo, Gaga lleva el pelo en rubio platinado y las cejas decoloradas, en un look que es desafiante pero también muy versátil, pues puede jugar mucho con el maquillaje. Y eso, es exactamente lo que Sarah Tanno hizo para el Super Bowl. Obvio, todo fue hecho con la marca de Gaga, Haus Labs, que es viral por sus fórmulas seguras para acné, colores vibrantes en el maquillaje y obvio, lipsticks que duran por un largo tiempo.

lady gaga
La maquillista compartió que usó un lipstick rojo de Haus Labs que pronto regresará a la línea. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Sin duda alguna, este show de Medio Tiempo pasará a la historia, y con él, varios de nuestros looks favoritos, pues fueron una manera de demostrar orgullo y apoyo a la comunidad latina. ¡Bravo!

