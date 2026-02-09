El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026: un homenaje a Puerto Rico y la cultura latina

El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026

El look que llevó Gaga durante su presentación en el Super Bowl, estuvo lleno de referencias y guiños a la cultura latina. Obviamente el vestido tenía que tener el sello latino, por lo que sus stylists, Chloe y Chenelle Delgadillo, optaron por un custom look de Luar, una marca basada en Nueva York pero fundada por Raúl López, de origen dominicano.

Un vestido confeccionado por manos latinas de Luar. (via Instagram (@luar))

El vestido azul con miles de pliegues que abrazan la cintura, y diferentes niveles de olanes, fue contrastado con tacones rojos, a juego con la flor de maga en el pecho, originaria de Puerto Rico y armada en un pequeño broche por Piers Atkinson, quien trabajó de cerca con las stylists para darle ese toque puertorriqueño al look.

Gaga nos dio un show espectacular, con todo el ritmo latino. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Finalmente, como no hay look completo sin joyería, Gaga eligió unos aretes Chopard, en cascada con diamantes en corte marquesa y cuadrados, para dar movimiento a las piezas. Sin duda, un look icónico para un momento histórico.