El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026: un homenaje a Puerto Rico y la cultura latina

La cantante lo dio todo sobre el escenario, con mucho "sazón, batería y reggaetón", y obvio ningún performance está completo sin un look increíble, así que te contamos todo lo que hubo detrás de este momento icónico de Lady Gaga en el Super Bowl 2026.
El look que llevó Gaga durante su presentación en el Super Bowl, estuvo lleno de referencias y guiños a la cultura latina. Obviamente el vestido tenía que tener el sello latino, por lo que sus stylists, Chloe y Chenelle Delgadillo, optaron por un custom look de Luar, una marca basada en Nueva York pero fundada por Raúl López, de origen dominicano.
El vestido azul con miles de pliegues que abrazan la cintura, y diferentes niveles de olanes, fue contrastado con tacones rojos, a juego con la flor de maga en el pecho, originaria de Puerto Rico y armada en un pequeño broche por Piers Atkinson, quien trabajó de cerca con las stylists para darle ese toque puertorriqueño al look.
Finalmente, como no hay look completo sin joyería, Gaga eligió unos aretes Chopard, en cascada con diamantes en corte marquesa y cuadrados, para dar movimiento a las piezas. Sin duda, un look icónico para un momento histórico.
El beauty look de Lady Gaga en el Super Bowl
El pelo estuvo a cargo de Frederic Aspiras, quien ha trabajado con la cantante en repetidas ocasiones para crear peinados únicos. Con una melena XL, en ondas al estilo Old Hollywood, Lady Gaga bailó al ritmo de Bad Bunny. La cantante complementó al recoger el pelo únicamente de manera lateral, y dejar volumen en el fleco para esa vibe de los 50, pero que se siente moderna y poderosa.
Desde hace algún tiempo, Gaga lleva el pelo en rubio platinado y las cejas decoloradas, en un look que es desafiante pero también muy versátil, pues puede jugar mucho con el maquillaje. Y eso, es exactamente lo que Sarah Tanno hizo para el Super Bowl. Obvio, todo fue hecho con la marca de Gaga, Haus Labs, que es viral por sus fórmulas seguras para acné, colores vibrantes en el maquillaje y obvio, lipsticks que duran por un largo tiempo.
Sin duda alguna, este show de Medio Tiempo pasará a la historia, y con él, varios de nuestros looks favoritos, pues fueron una manera de demostrar orgullo y apoyo a la comunidad latina. ¡Bravo!