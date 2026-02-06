Rodrigo Peñafiel y Rita Marimen consolidan Ediciones Marea con una colaboración con Marina Abramović

Para Ediciones Marea, la colaboración con Marina Abramović no solo representa un hito en su trayectoria, sino una internacionalización contundente y profunda de su modelo. “Este año nos hablaron directamente del estudio de Marina Abramović, estamos felices de tener este proyecto”, cuenta Rodrigo Peñafiel, subrayando que se trata apenas de su tercera artista internacional y que su socia Rita Marimen fue la encargada de la producción de esta colaboración.

Desde su fundación, Marea ha apostado por trabajar con artistas consolidados para producir ediciones limitadas, certificadas y de altísima calidad. “No necesariamente gastarte grandes sumas de dinero, sino empezar a coleccionar poco a poco con piezas certificadas, ediciones limitadas, con unas calidades increíbles”, explica Peñafiel, destacando además el valor de la manufactura local y los talleres especializados en México.

