Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX con el show del medio tiempo más visto de todos los tiempos

Con este logro, Bad Bunny superó el récord anterior de 133,5 millones de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX 2025, así como el histórico registro de Michael Jackson en 1993 con 133,4 millones.

El artista puertorriqueño, de 31 años y cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizó un espectáculo de 13 minutos completamente en español, el primero en la historia del Super Bowl con predominancia total del idioma.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. (Getty Images)

El show celebró la cultura puertorriqueña a través de elementos como una La Casita, mensajes de orgullo boricua y llamados a la unidad en América. Entre los invitados sorpresa estuvieron Lady Gaga, con un dueto destacado, Ricky Martin, y cameos de personalidades como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G y Jessica Alba.

Algunas de las figuras públicas que acompañaron a Bad Bunny en el Medio Tiempo. (Instagram/@davidgrutman)

Aunque Bad Bunny no es el primer latino en actuar en un show de medio tiempo del Super bowl, en 2020 participó como invitado en el espectáculo co-encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, sí se convirtió en el primer latino en encabezar como solista y en español completo, marcando un acontecimiento para la representación de la música latina a nivel global.