Bad Bunny anticipa un gran medio tiempo del Super Bowl: 'El mundo estará feliz este domingo… habrá una gran fiesta'

Bad Bunny no confirma si tendrá invitados en el medio tiempo del Super Bowl

El 5 de febrero se realizó la conferencia de prensa oficial previa al Super Bowl que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero. Ebro Darden y Zane Lowe entrevistaron a Bad Bunny y le preguntaron si tendrá invitados durante su presentación.

Ebro Darden y Zane Lowe fueron los encargados de entrevistar a Bad Bunny. (Getty Images)

El cantante respondió “Sabes que es algo que no te diré”, aunque confirmó que sus invitados son “mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya”. Los presentadores enfatizaron que Benito no negó el tener cantantes invitados.

Bad Bunny confirmó que “el mundo estará feliz este domingo, se divertirán, bailarán y pasarán un gran rato”. También describió que “será una gran fiesta”, que quiere llevar “mucha de su cultura” al escenario pero no entró en detalles ya que no quiso dar spoilers, aunque adelantó que “la gente solo se debe preocupar por bailar”, sin importar si no hablan español ya que “no hay mejor danza que la que viene del corazón”.