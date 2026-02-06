Bad Bunny asistió a la conferencia previa al Super Bowl y en ella se dijo agradecido por haber sido elegido como titular del show de medio tiempo del gran espectáculo deportivo. El intérprete de BAILE INoLVIDABLE también habló sobre la posibilidad de tener invitados durante su espectáculo y adelantó que será “una gran fiesta” que promete mostrar al mundo la cultura de Puerto Rico.
Bad Bunny anticipa un gran medio tiempo del Super Bowl: 'El mundo estará feliz este domingo… habrá una gran fiesta'
Bad Bunny no confirma si tendrá invitados en el medio tiempo del Super Bowl
El 5 de febrero se realizó la conferencia de prensa oficial previa al Super Bowl que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero. Ebro Darden y Zane Lowe entrevistaron a Bad Bunny y le preguntaron si tendrá invitados durante su presentación.
El cantante respondió “Sabes que es algo que no te diré”, aunque confirmó que sus invitados son “mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya”. Los presentadores enfatizaron que Benito no negó el tener cantantes invitados.
@applemusic ¿Quién podría acompañar a @Bad Bunny el domingo? 👀 #AppleMusicHalftime #SBLX Who could be joining @badbunnypr on Sunday? 👀 #AppleMusicHalftime #SBLX ♬ original sound - Apple Music
Bad Bunny confirmó que “el mundo estará feliz este domingo, se divertirán, bailarán y pasarán un gran rato”. También describió que “será una gran fiesta”, que quiere llevar “mucha de su cultura” al escenario pero no entró en detalles ya que no quiso dar spoilers, aunque adelantó que “la gente solo se debe preocupar por bailar”, sin importar si no hablan español ya que “no hay mejor danza que la que viene del corazón”.
Bad Bunny está agradecido y emocionado por el Super Bowl
Antes de hablar sobre los detalles de su show, Bad Bunny expresó su agradecimiento por poder presentarse en uno de los eventos de mayor audiencia año tras año. "Me siento muy agradecido y aunque de momento me puedan ver serio, estoy feliz, pero estoy procesando y tomando un día a la vez”.
@applemusic @Bad Bunny is feeling grateful to perform this Sunday at the #AppleMusicHalftime Show at #SBLX ♬ original sound - Apple Music
El cantante también mencionó que está emocionado por el espectáculo pero intenta “llevárselo con calma” y su rutina: “Despertar, entrenar, tomar café e intentar no pensar mucho sobre ello. Anoche no pude dormir por estar pensando en eso”.
Lo que tranquiliza al puertorriqueño es ver el espectáculo del Super Bowl como “trece minutos de hacer algo que amo, que me gusta, estoy intentando disfrutarlo y sé que me divertiré, todo el equipo, todas las personas se divertirán”.
@applemusic @Bad Bunny couldn’t sleep last night thinking about the #SBLX #AppleMusicHalftime ♬ original sound - Apple Music
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ ha sido el proyecto más especial de Bad Bunny
“Esa grabación me enseñó mucho y creo que es el proyecto más especial que he hecho porque me trajo aquí y no estaba buscando nada de esto, no estaba buscando el álbum del año en los Grammys y en los Latin Grammys, no estaba buscando presentarme en el medio tiempo del Super Bowl, solo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente, conectar más que nunca conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura”, así habló Benito sobre su último álbum.
Bad Bunny también confesó que en un inicio solo tenía planeado hacer su residencia en Puerto Rico, pero al ver que el resto del mundo también quería disfrutar de su concierto por el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, fue que decidió iniciar una gira mundial. Benito añadió que “la oportunidad de llevar el sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca imaginé”.
@applemusic @Bad Bunny habla sobre llevar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS al escenario del #AppleMusicHalftime Show en el #SBLX . Bad Bunny talks about bringing his album DeBÍ TiRAR MáS FOToS to the #AppleMusicHalftime Show stage at #SBLX ♬ original sound - Apple Music
Para el puertorriqueño, su último álbum le enseñó a “siempre debes estar orgulloso de quién eres y sentirte cómodo siendo tú. Debes sentirte orgulloso de tu historia y de dónde vienes, pero no dejes que eso te limite. Yo sé de dónde vengo, pero también sé a dónde puedo ir”. Benito también recordó que su anterior disco, Un verano sin ti, fue el que lo catapultó a nivel mundial y que fue su mamá quien creyó en él desde sus comienzos.
Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny finalmente se presentará en uno de los escenarios más importantes de la industria del entretenimiento al ser el encargado del medio tiempo del Super Bowl LX. Su espectáculo promete poner a bailar tanto a latinos como a aquellos que no hablan español.