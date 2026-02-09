Llegó la fecha del muy esperado show de medio tiempo Super Bowl LX y Bad Bunny cumplió su promesa de mostrar la cultura no solo de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica: estratégicamente hizo referencias a lo largo de su espectáculo. Te presentamos el significado de todas y cada una.
Bad Bunny: Todas referencias latinas en su show del Medio Tiempo del Super Bowl
1.- Los campos de caña y el traje típico de Puerto Rico
El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny comenzó mostrando campos de caña, tradicionales en Puerto Rico y diversos países de Latinoamérica que producen ron. En el performance, aparecieron personas cosechando los campos mientras usaban el traje típico blanco de Puerto Rico con la pava, el sombrero que Bad Bunny también usó cuando fue anunciado como el encargado del halftime show del Super Bowl.
2.- Un espectáculo completamente en español
El espectáculo arrancó con el texto “Benito Antonio Martínez Ocasio presenta ‘El espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón’” y durante el show dominó el español.
3.- El puesto de “Coco frío”
El comercio callejero es parte de la cultura latinoamericana. Durante su espectáculo, Bad Bunny nos mostró diversos puestos de comida como el de “Coco frío”, que es clásico de los lugares de costa donde puedes disfrutar de agua de coco recién cortado.
4.- La partida de dominó
En realidad Bad Bunny incluyó el dominó desde algunos de sus videos musicales, uno de ellos en la canción Mía con Drake. En esta ocasión decidió incorporar este juego para hacer referencia a la costumbre que tienen principalmente los señores de edad avanzada de reunirse a jugar a dominó en plazas públicas. Este es un guiño que Luis Fonsi, otro puertorriqueño, también hizo en su video de Despacito.
5.- El salón de uñas
Un hábito común entre las mujeres latinoamericanas es el de siempre tener unas manos estilizadas con originales manicuras, por lo que no es de extrañar que Benito haya incorporado esta actividad, que además sirve como una fuente de economía principalmente para mujeres, en su show.
6.- ¿Qué son las piraguas?
Quizás una referencia que no fue muy clara para todos los latinoamericanos fue la del carrito de piraguas porque este tipo de postre es conocido con otros nombres en el resto de países de la región. En México las piraguas son conocidas como raspados: postres de escarcha de hielo con jarabe. Dentro del puesto de piraguas, también se pudieron apreciar las banderas de México, Puerto Rico, España y Colombia en las botellas de jarabe.
7.- La referencia más mexicana: ‘Villa’s Tacos’
En realidad, los “Villa’s Tacos” sí existen y pertenecen a Víctor Villa, quien a pesar de haber nacido en Estados Unidos tiene ascendencia de Michoacán, México. El taquero recibió una piragua del cantante mientras éste interpretaba Titi me preguntó, justo después de mencionar a México en el verso “y una mexicana que ni yo sabía”.
8.- Los boxeadores
Xander Zayas, promesa invicta de Puerto Rico, y Emiliano Vargas, boxeador mexico-estadounidense e hijo de Fernando “El Feroz” Vargas, aparecieron haciendo shadowboxing como homenaje a la tradición del boxeo latino y a la histórica rivalidad México–Puerto Rico.
9.- ‘Compro Oro y Plata solamente efectivo’
Los países latinoamericanos son líderes en la producción de oro y plata, por lo que es muy frecuente ver tiendas o incluso puestos donde se vende joyería de estos materiales, aunque únicamente aceptando pagos en efectivo. En el espectáculo, Bad Bunny recibió un anillo de compromiso del dueño de este puesto pero lo rechazó.
10.- Casa tradicional
Desde su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny presentó la icónica “casita” que hace referencia a una construcción típica de las casas de Puerto Rico. La intención de Benito con este escenario es el simbolizar el hogar en el que creció. En esta ocasión no solo vimos la casita por fuera, también por dentro cuando Benito cae por el techo.
11.- La flor de maga, la flor tradicional de Puerto Rico
Uno de los símbolos más escondidos en la presentación de Bad Bunny fue la flor de maga, tradicional de Puerto Rico; este detalle se puede apreciar en los trajes de los músicos durante la canción Mónaco, así como en el outfit de Lady Gaga, quien usó esta flor sobre su vestido.
12.- Boda bicultural
Uno de los momentos que más llamó la atención en el espectáculo de Bad Bunny fue la boda que se celebró y que, por cierto, fue de verdad. La pareja simbolizó el vínculo entre dos culturas, la latina y la estadounidense. En realidad los novios, que sí son pareja en la vida real, invitaron a su boda a Bad Bunny y él respondió invitándolos a formar parte de su show.
13.- El niño dormido en las sillas
Sin duda una de las referencias más divertidas fue cuando Benito despertó a un niño que se encontraba dormido en unas sillas, una experiencia que la mayoría de latinos vivieron en su infancia cuando sus padres no querían irse de una fiesta y ellos ya tenían sueño. Además, el niño dormido se encontraba abrazando un balón de fútbol americano.
14.- El reguetón y la salsa
A lo largo de toda la presentación, los bailarines que acompañaron a Benito bailaron principalmente dos géneros: reggaetón y salsa. Por un lado, el reggaetón es un género musical que se originó en Puerto Rico alrededor de los 90, mientras que la salsa es el resultado de la unión de otros géneros latinos como el mambo, el son o el chachachá.
15.- La Marqueta, el súper latino en Estados Unidos
Pasando la mitad de la presentación, se puede apreciar una zona comercial formada por la barbería “Lalo’s”, la licorería “Conejo” y el supermercado “La Marqueta”, que en realidad sí existe y es un mercado que se ubica en Nueva York. En su apogeo funcionó como un lugar de reunión para los boricuas que migraron a Estados Unidos. El lugar se caracteriza por vender productos originarios de Puerto Rico.
16.- La aparición de ‘Toñita’, una de las puertorriqueñas más importantes en EU
En un momento del espectáculo Benito recibió un shot de una señora, quien en realidad es “Toñita”, la dueña del Caribbean Social Club, que es uno de los últimos centros nocturnos puertorriqueños que se pueden encontrar en Nueva York. Actualmente “Toñita” tiene 85 años y se le considera una de las puertorriqueñas más importantes en Estados Unidos, al punto de existir un festejo anual en su honor cada 22 de junio. Esta no es la primera vez que “Toñita” colabora con Bad Bunny ya que también apareció en el videoclip de NuevaYoL, canción donde también es mencionada.
17.- Niño con la ropa de Benito
A pesar de los rumores que se crearon, el niño al que Benito le entregó un Grammy no es Liam Conejo Ramos, el menor que fue detenido por ICE, sino Lincoln Fox, un actor de 5 años con ascendencia argentina y egipcia que usó un outfit copiando el mismo que Bad Bunny usó cuando era niño.
18.- El instrumento insignia de Puerto Rico: el cuatro puertorriqueño
Durante unos segundos, antes de que cantara Ricky Martin, se pudo apreciar a uno de los músicos de Bad Bunny que también lo acompaña en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour tocando el cuatro puertorriqueño, un instrumento clásico del país del que Benito es originario.
19.- Las sillas de plástico
Además de ser la portada del último disco de Benito, las sillas sobre las que cantó Ricky Martin son muy comunes a lo largo de Latinoamérica y son utilizadas tanto en comercios como en casas.
20.- Apagones de Puerto Rico
La canción El apagón habla sobre los apagones que afectan a Puerto Rico constantemente debido a la red eléctrica inestable del país que falla con la aparición de fenómenos climáticos. Esto fue algo que Benito mostró durante su espectáculo.
21.- El sapo Concho
En una pantalla del estadio se pudo ver el sapo Concho, la mascota oficial del último disco de Bad Bunny y que además es el único sapo nativo de Puerto Rico y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.
22.- La aparición de todos los países latinoamericanos
Sin duda el cierre del medio tiempo del Super Bowl fue uno de los momentos más latinos del show ya que Bad Bunny nombró a cada uno de los países que conforman el continente americano mientras que atrás de él personas llevaban banderas de ellos.
El espectáculo de Bad Bunny se convirtió en una oda a la cultura puertorriqueña y latinoamericana al incluir referencias que aluden a las tradiciones y costumbres de los latinos, desde su comida hasta su forma de convivir en fiestas.