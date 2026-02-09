Publicidad

Espectáculos

Bad Bunny: Todas referencias latinas en su show del Medio Tiempo del Super Bowl

Desde un puesto de tacos, hasta un niño dormido en sillas, Bad Bunny nos mostró varios momentos clásicos de la cultura latina.
lun 09 febrero 2026 12:38 PM
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Bad Bunny (Getty Images)

Llegó la fecha del muy esperado show de medio tiempo Super Bowl LX y Bad Bunny cumplió su promesa de mostrar la cultura no solo de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica: estratégicamente hizo referencias a lo largo de su espectáculo. Te presentamos el significado de todas y cada una.

Las referencias a la cultura latina en el show del Super Bowl de Bad Bunny

1.- Los campos de caña y el traje típico de Puerto Rico

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny comenzó mostrando campos de caña, tradicionales en Puerto Rico y diversos países de Latinoamérica que producen ron. En el performance, aparecieron personas cosechando los campos mientras usaban el traje típico blanco de Puerto Rico con la pava, el sombrero que Bad Bunny también usó cuando fue anunciado como el encargado del halftime show del Super Bowl.

Campos-de-Caña-Bad-Bunny
Los campos de caña fueron la escenografía principal del show. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

2.- Un espectáculo completamente en español

El espectáculo arrancó con el texto “Benito Antonio Martínez Ocasio presenta ‘El espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón’” y durante el show dominó el español.

Bad-Bunny-Español-Super-Bowl
Todos los textos del espectáculo de Bad Bunny estuvieron en español. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

3.- El puesto de “Coco frío”

El comercio callejero es parte de la cultura latinoamericana. Durante su espectáculo, Bad Bunny nos mostró diversos puestos de comida como el de “Coco frío”, que es clásico de los lugares de costa donde puedes disfrutar de agua de coco recién cortado.

Coco-Frio-Bad-Bunny
Este tipo de puestos son clásicos en las zonas de costa. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

4.- La partida de dominó

En realidad Bad Bunny incluyó el dominó desde algunos de sus videos musicales, uno de ellos en la canción Mía con Drake. En esta ocasión decidió incorporar este juego para hacer referencia a la costumbre que tienen principalmente los señores de edad avanzada de reunirse a jugar a dominó en plazas públicas. Este es un guiño que Luis Fonsi, otro puertorriqueño, también hizo en su video de Despacito.

Domino-Bad-Bunny
El dominó es una actividad que Bad Bunny ha mostrado también en algunos de sus videoclips. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

5.- El salón de uñas

Un hábito común entre las mujeres latinoamericanas es el de siempre tener unas manos estilizadas con originales manicuras, por lo que no es de extrañar que Benito haya incorporado esta actividad, que además sirve como una fuente de economía principalmente para mujeres, en su show.

Salon-de-uñas-Bad-Bunny
También se mostró un salón de uñas. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

6.- ¿Qué son las piraguas?

Quizás una referencia que no fue muy clara para todos los latinoamericanos fue la del carrito de piraguas porque este tipo de postre es conocido con otros nombres en el resto de países de la región. En México las piraguas son conocidas como raspados: postres de escarcha de hielo con jarabe. Dentro del puesto de piraguas, también se pudieron apreciar las banderas de México, Puerto Rico, España y Colombia en las botellas de jarabe.

Piraguas-Bad-Bunny
Las piraguas son lo que en México conocemos como los raspados. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

7.- La referencia más mexicana: ‘Villa’s Tacos’

En realidad, los “Villa’s Tacos” sí existen y pertenecen a Víctor Villa, quien a pesar de haber nacido en Estados Unidos tiene ascendencia de Michoacán, México. El taquero recibió una piragua del cantante mientras éste interpretaba Titi me preguntó, justo después de mencionar a México en el verso “y una mexicana que ni yo sabía”.

Tacos-Bad-Bunny
En realidad Villa's Tacos sí es un puesto real de tacos y su dueño tiene ascendencia mexicana. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

8.- Los boxeadores

Xander Zayas, promesa invicta de Puerto Rico, y Emiliano Vargas, boxeador mexico-estadounidense e hijo de Fernando “El Feroz” Vargas, aparecieron haciendo shadowboxing como homenaje a la tradición del boxeo latino y a la histórica rivalidad México–Puerto Rico.

Bad-bunny-boxeo
Bad Bunny pasó entre los boxeadores durante su show. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

9.- ‘Compro Oro y Plata solamente efectivo’

Los países latinoamericanos son líderes en la producción de oro y plata, por lo que es muy frecuente ver tiendas o incluso puestos donde se vende joyería de estos materiales, aunque únicamente aceptando pagos en efectivo. En el espectáculo, Bad Bunny recibió un anillo de compromiso del dueño de este puesto pero lo rechazó.

Compro-Oro-Bad-Bunny
Bad Bunny regaló el anillo de compromiso que le dio el señor de este puesto. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

10.- Casa tradicional

Desde su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny presentó la icónica “casita” que hace referencia a una construcción típica de las casas de Puerto Rico. La intención de Benito con este escenario es el simbolizar el hogar en el que creció. En esta ocasión no solo vimos la casita por fuera, también por dentro cuando Benito cae por el techo.

Casa-Bad-Bunny
En esta ocasión vimos el interior de la ya conocida casita de Bad Bunny. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

11.- La flor de maga, la flor tradicional de Puerto Rico

Uno de los símbolos más escondidos en la presentación de Bad Bunny fue la flor de maga, tradicional de Puerto Rico; este detalle se puede apreciar en los trajes de los músicos durante la canción Mónaco, así como en el outfit de Lady Gaga, quien usó esta flor sobre su vestido.

Lady-gaga-Super-Bowl
Lady Gaga usó esta flor en su atuendo. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

12.- Boda bicultural

Uno de los momentos que más llamó la atención en el espectáculo de Bad Bunny fue la boda que se celebró y que, por cierto, fue de verdad. La pareja simbolizó el vínculo entre dos culturas, la latina y la estadounidense. En realidad los novios, que sí son pareja en la vida real, invitaron a su boda a Bad Bunny y él respondió invitándolos a formar parte de su show.

Boda-Super-Bowl
La pareja en realidad sí celebró su boda en el Super Bowl. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

13.- El niño dormido en las sillas

Sin duda una de las referencias más divertidas fue cuando Benito despertó a un niño que se encontraba dormido en unas sillas, una experiencia que la mayoría de latinos vivieron en su infancia cuando sus padres no querían irse de una fiesta y ellos ya tenían sueño. Además, el niño dormido se encontraba abrazando un balón de fútbol americano.

Niño-Dormido-Bad-Bunnt
Esta fue una de las referencias favoritas del público. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

14.- El reguetón y la salsa

A lo largo de toda la presentación, los bailarines que acompañaron a Benito bailaron principalmente dos géneros: reggaetón y salsa. Por un lado, el reggaetón es un género musical que se originó en Puerto Rico alrededor de los 90, mientras que la salsa es el resultado de la unión de otros géneros latinos como el mambo, el son o el chachachá.

Bad-Bunny-SB
El espectáculo contó con múltiples bailarines. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

15.- La Marqueta, el súper latino en Estados Unidos

Pasando la mitad de la presentación, se puede apreciar una zona comercial formada por la barbería “Lalo’s”, la licorería “Conejo” y el supermercado “La Marqueta”, que en realidad sí existe y es un mercado que se ubica en Nueva York. En su apogeo funcionó como un lugar de reunión para los boricuas que migraron a Estados Unidos. El lugar se caracteriza por vender productos originarios de Puerto Rico.

Bad-Bunny-Ma
La Marqueta sí es un supermercado en Nueva York. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

16.- La aparición de ‘Toñita’, una de las puertorriqueñas más importantes en EU

En un momento del espectáculo Benito recibió un shot de una señora, quien en realidad es “Toñita”, la dueña del Caribbean Social Club, que es uno de los últimos centros nocturnos puertorriqueños que se pueden encontrar en Nueva York. Actualmente “Toñita” tiene 85 años y se le considera una de las puertorriqueñas más importantes en Estados Unidos, al punto de existir un festejo anual en su honor cada 22 de junio. Esta no es la primera vez que “Toñita” colabora con Bad Bunny ya que también apareció en el videoclip de NuevaYoL, canción donde también es mencionada.

Toñita-Bad-Bunny
"Toñita" es un símbolo de los puertorriqueños en Estados Unidos. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

17.- Niño con la ropa de Benito

A pesar de los rumores que se crearon, el niño al que Benito le entregó un Grammy no es Liam Conejo Ramos, el menor que fue detenido por ICE, sino Lincoln Fox, un actor de 5 años con ascendencia argentina y egipcia que usó un outfit copiando el mismo que Bad Bunny usó cuando era niño.

Screenshot 2026-02-09 at 10.17.18.png
El niño lució un outfit que Benito usó cuando era niño. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

18.- El instrumento insignia de Puerto Rico: el cuatro puertorriqueño

Durante unos segundos, antes de que cantara Ricky Martin, se pudo apreciar a uno de los músicos de Bad Bunny que también lo acompaña en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour tocando el cuatro puertorriqueño, un instrumento clásico del país del que Benito es originario.

Bad-Bunny
Este es el instrumento insignia de Puerto Rico. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

19.- Las sillas de plástico

Además de ser la portada del último disco de Benito, las sillas sobre las que cantó Ricky Martin son muy comunes a lo largo de Latinoamérica y son utilizadas tanto en comercios como en casas.

Sillas-Bad-Bunny
Estas sillas son la portada de Debí Tirar Más Fotos. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

20.- Apagones de Puerto Rico

La canción El apagón habla sobre los apagones que afectan a Puerto Rico constantemente debido a la red eléctrica inestable del país que falla con la aparición de fenómenos climáticos. Esto fue algo que Benito mostró durante su espectáculo.

Apagones-Bad-Bunny
Bad Bunny subió a uno de los postes de luz de la escenografía. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

21.- El sapo Concho

En una pantalla del estadio se pudo ver el sapo Concho, la mascota oficial del último disco de Bad Bunny y que además es el único sapo nativo de Puerto Rico y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Sapo-Bad-Bunny
Así lució la mascota del disco de Bad Bunny. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

22.- La aparición de todos los países latinoamericanos

Sin duda el cierre del medio tiempo del Super Bowl fue uno de los momentos más latinos del show ya que Bad Bunny nombró a cada uno de los países que conforman el continente americano mientras que atrás de él personas llevaban banderas de ellos.

Bad-Bunny
Bad Bunny terminó el espectáculo mostrando las banderas de los países de América. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

El espectáculo de Bad Bunny se convirtió en una oda a la cultura puertorriqueña y latinoamericana al incluir referencias que aluden a las tradiciones y costumbres de los latinos, desde su comida hasta su forma de convivir en fiestas.

