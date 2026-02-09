Bad Bunny: Todas referencias latinas en su show del Medio Tiempo del Super Bowl

Las referencias a la cultura latina en el show del Super Bowl de Bad Bunny

1.- Los campos de caña y el traje típico de Puerto Rico

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny comenzó mostrando campos de caña, tradicionales en Puerto Rico y diversos países de Latinoamérica que producen ron. En el performance, aparecieron personas cosechando los campos mientras usaban el traje típico blanco de Puerto Rico con la pava, el sombrero que Bad Bunny también usó cuando fue anunciado como el encargado del halftime show del Super Bowl.

Los campos de caña fueron la escenografía principal del show. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

2.- Un espectáculo completamente en español

El espectáculo arrancó con el texto “Benito Antonio Martínez Ocasio presenta ‘El espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón’” y durante el show dominó el español.

Todos los textos del espectáculo de Bad Bunny estuvieron en español. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

3.- El puesto de “Coco frío”

El comercio callejero es parte de la cultura latinoamericana. Durante su espectáculo, Bad Bunny nos mostró diversos puestos de comida como el de “Coco frío”, que es clásico de los lugares de costa donde puedes disfrutar de agua de coco recién cortado.

Este tipo de puestos son clásicos en las zonas de costa. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

4.- La partida de dominó

En realidad Bad Bunny incluyó el dominó desde algunos de sus videos musicales, uno de ellos en la canción Mía con Drake. En esta ocasión decidió incorporar este juego para hacer referencia a la costumbre que tienen principalmente los señores de edad avanzada de reunirse a jugar a dominó en plazas públicas. Este es un guiño que Luis Fonsi, otro puertorriqueño, también hizo en su video de Despacito.

El dominó es una actividad que Bad Bunny ha mostrado también en algunos de sus videoclips. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

5.- El salón de uñas

Un hábito común entre las mujeres latinoamericanas es el de siempre tener unas manos estilizadas con originales manicuras, por lo que no es de extrañar que Benito haya incorporado esta actividad, que además sirve como una fuente de economía principalmente para mujeres, en su show.

También se mostró un salón de uñas. (YouTube - Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show - NFL)

6.- ¿Qué son las piraguas?

Quizás una referencia que no fue muy clara para todos los latinoamericanos fue la del carrito de piraguas porque este tipo de postre es conocido con otros nombres en el resto de países de la región. En México las piraguas son conocidas como raspados: postres de escarcha de hielo con jarabe. Dentro del puesto de piraguas, también se pudieron apreciar las banderas de México, Puerto Rico, España y Colombia en las botellas de jarabe.