California declara el Día de Bad Bunny antes de su show en el medio tiempo del Super Bowl

Este domingo 8 de febrero pasará a la historia para los fans de Bad Bunny . A pocas horas de su actuación estelar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, el gobernador del estado, Gavin Newsom declaró oficialmente esta fecha como el “Día de Bad Bunny”.
A través de su cuenta de X, el gobernador Newsom anunció la fecha especial destacando la importancia de la lengua española y el impacto cultural de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.
"Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso, hablado por gente increíble aquí en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PueRRRRRRRto Rico.
Por eso estoy declarando que mañana, en California, sea el “Día de Bad Bunny”, justo cuando Bad Bunny se presente en el gran juego en el Golden State con su voz increíble y hermosa… ¡y su muy buen ver! Según mis “chicos” y “chicas”, ¡mucha gente no deja de hablar de él! (¡Jesse Watters está obsesionado con él casi tanto como conmigo!).
AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD…— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026
¡Nos encanta Bad Bunny! Es casi tan “hot” como yo, y eso ya es un gran cumplido, porque nadie es “más hot”. ¡Feliz Día de Bad Bunny, América! ¡Disfrútenlo!, escribió el gobernador, celebrando el momento antes de que el cantante suba al escenario más visto del año.
Este nombramiento se dio a pocas horas del Super Bowl LX, uno de los eventos más vistos a nivel mundial, donde Bad Bunny dará un espectáculo de medio tiempo que muchos consideran histórico.
¿Qué cantará Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?
En la conferencia de prensa previa a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny describió su esperado espectáculo como una celebración y una fiesta que busca conectar con el público a nivel emocional y cultural.
El artista puertorriqueño dijo que su intención no es solo presentar canciones, sino transmitir felicidad, orgullo y la sensación de que todo es posible, apuntando a que su show está diseñado para hacer bailar y unir a la audiencia, más allá del idioma que se hable.
"Me siento muy agradecido y aunque de momento me puedan ver serio, estoy feliz, pero estoy procesando y tomando un día a la vez”, declaró.
Bad Bunny también admitió que elegir las canciones para los pocos minutos del show del medio tiempo del Super Bowl fue un reto, pero que quiso contar una historia con la que la gente pueda sentirse identificada.
Asimismo, aclaró que no espera que sus fans aprendan español para disfrutar de su show, sino que simplemente aprendan a bailar y a pasarla bien.