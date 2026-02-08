California declara el Día de Bad Bunny antes de su show en el medio tiempo del Super Bowl

A través de su cuenta de X, el gobernador Newsom anunció la fecha especial destacando la importancia de la lengua española y el impacto cultural de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

"Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso, hablado por gente increíble aquí en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PueRRRRRRRto Rico.

Por eso estoy declarando que mañana, en California, sea el “Día de Bad Bunny”, justo cuando Bad Bunny se presente en el gran juego en el Golden State con su voz increíble y hermosa… ¡y su muy buen ver! Según mis “chicos” y “chicas”, ¡mucha gente no deja de hablar de él! (¡Jesse Watters está obsesionado con él casi tanto como conmigo!).

¡Nos encanta Bad Bunny! Es casi tan “hot” como yo, y eso ya es un gran cumplido, porque nadie es “más hot”. ¡Feliz Día de Bad Bunny, América! ¡Disfrútenlo!, escribió el gobernador, celebrando el momento antes de que el cantante suba al escenario más visto del año.

Declaran el Día de Bad Bunny previo a su show en el medio tiempo del Super Bowl. (Getty Images)

Este nombramiento se dio a pocas horas del Super Bowl LX, uno de los eventos más vistos a nivel mundial, donde Bad Bunny dará un espectáculo de medio tiempo que muchos consideran histórico.

