Espectáculos

California declara el Día de Bad Bunny antes de su show en el medio tiempo del Super Bowl

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” justo horas antes de su esperada actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX.
dom 08 febrero 2026 11:22 AM
declaran-dia-de-bad-bunny.jpg
Bad Bunny ya tiene su día. (Getty Images)

Este domingo 8 de febrero pasará a la historia para los fans de Bad Bunny . A pocas horas de su actuación estelar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, el gobernador del estado, Gavin Newsom declaró oficialmente esta fecha como el “Día de Bad Bunny”.

A través de su cuenta de X, el gobernador Newsom anunció la fecha especial destacando la importancia de la lengua española y el impacto cultural de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

"Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso, hablado por gente increíble aquí en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PueRRRRRRRto Rico.

Por eso estoy declarando que mañana, en California, sea el “Día de Bad Bunny”, justo cuando Bad Bunny se presente en el gran juego en el Golden State con su voz increíble y hermosa… ¡y su muy buen ver! Según mis “chicos” y “chicas”, ¡mucha gente no deja de hablar de él! (¡Jesse Watters está obsesionado con él casi tanto como conmigo!).

¡Nos encanta Bad Bunny! Es casi tan “hot” como yo, y eso ya es un gran cumplido, porque nadie es “más hot”. ¡Feliz Día de Bad Bunny, América! ¡Disfrútenlo!, escribió el gobernador, celebrando el momento antes de que el cantante suba al escenario más visto del año.

2025 iHeartRadio Music Awards - Show
Declaran el Día de Bad Bunny previo a su show en el medio tiempo del Super Bowl. (Getty Images)

Este nombramiento se dio a pocas horas del Super Bowl LX, uno de los eventos más vistos a nivel mundial, donde Bad Bunny dará un espectáculo de medio tiempo que muchos consideran histórico.

¿Qué cantará Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

En la conferencia de prensa previa a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny describió su esperado espectáculo como una celebración y una fiesta que busca conectar con el público a nivel emocional y cultural.

El artista puertorriqueño dijo que su intención no es solo presentar canciones, sino transmitir felicidad, orgullo y la sensación de que todo es posible, apuntando a que su show está diseñado para hacer bailar y unir a la audiencia, más allá del idioma que se hable.

Bad-Bunny-Super-Bowl-LX
Bad Bunny está listo y emocionado por presentarse en el Halftime Show del Super Bowl LX. (Getty Images)

"Me siento muy agradecido y aunque de momento me puedan ver serio, estoy feliz, pero estoy procesando y tomando un día a la vez”, declaró.

Bad Bunny también admitió que elegir las canciones para los pocos minutos del show del medio tiempo del Super Bowl fue un reto, pero que quiso contar una historia con la que la gente pueda sentirse identificada.

Asimismo, aclaró que no espera que sus fans aprendan español para disfrutar de su show, sino que simplemente aprendan a bailar y a pasarla bien.

QuienFebrero

