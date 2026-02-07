¿Cuál es la verdadera importancia del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX más allá de la música y el deporte?

Todo el mundo a la expectativa por el show de medio tiempo de Bad Bunny

A las expectativas que ya generaba la actuación de Bad Bunny en la final de la NFL, se sumó la posibilidad de que vuelva a protestar contra el gobierno de Donald Trump ante una audiencia de más de 120 millones de espectadores tan sólo en Estados Unidos.

De hecho, una de las apuestas más populares de este Super Bowl es si el boricua enviará un mensaje directo contra el ICE como hizo el pasado domingo en los Grammys. Aunque pocos apuestan a que repita su mensaje, la duda ya refleja los equilibrios que maneja la liga de futbol americano (NFL) en la emisión más vista del año.

Donald Trump canceló su asistencia al Super Bowl tras confirmarse la presencia de Bad Bunny (Getty Images)

La competición deportiva más poderosa del mundo está en el punto de mira del movimiento MAGA desde que en septiembre anunció al boricua para encabezar un primer show principalmente en español.

El propio Trump declinó su asistencia al duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, después de que el año pasado fuera el primer mandatario en ejercicio en asistir al Super Bowl.

El presidente calificó el programa musical, que incluye también a sus feroces críticos Green Day, como "una elección terrible" que "sembrará odio" y sus partidarios han organizado un concierto alternativo (el All-American Halftime Show) con artistas afines a su régimen como Kid Rock.