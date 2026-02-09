Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

No fue parte del show: la boda en el Super Bowl con Bad Bunny fue real y él firmó como testigo

Durante su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, Bad Bunny sorprendió al integrar una boda real al show.
lun 09 febrero 2026 10:33 AM
boda-real-medio-tiempo-superbowl-bad-bunny.jpg
La boda en el show de medio tiempo del Super Bowl fue real. (Getty Images)
Publicidad

Mientras Bad Bunny acababa de terminar un fragmento de su canción Mónaco, las cuando las cámaras hicieron un corte para mostrar a los novios sonriendo. Después de que el oficiante los declarara marido y mujer, los recién casados ​​se dieron un beso rápido antes de dirigirse a una mesa cercana.

De acuerdo con información del periodista de NBC News, Rohan Nadkarni, la pareja había invitado a Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, a su boda y, a su vez, él los sorprendió integrando su boda al show del Super Bowl.

Incluso, Bad Bunny firmó el acta matrimonial como testigo, convirtiéndose en parte directa de esta historia de amor, según confirmó su representante después del espectáculo, la boda fue completamente real, aunque los nombres de los novios no han sido revelados públicamente.

Publicidad

Bad Bunny y Lady Gaga animan la boda más inesperada del Super Bowl”

Mientras la pareja celebraba su boda real, Lady Gaga apareció en el escenario para cantar Die With a Smile, el tema galardonado con el Grammy que interpreta junto a Bruno Mars.

La celebración continuó con Bad Bunny sumándose al momento, vestido completamente de blanco, bailando junto a Lady Gaga al ritmo de Baile Inolvidable, mientras los recién casados cortaban su pastel de bodas.

Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
La boda del show del medio tiempo del Super Bowl fue real. (Getty Images)

El artista puertorriqueño se mezcló después con los invitados, bailando con una niña pequeña y protagonizando un momento divertido al despertar a un niño que dormía apoyado sobre una pelota de fútbol, antes de que las cámaras regresaran a los novios justo a tiempo para su primer baile como esposos.

“¡Bailen, bailen, bailen!”, exclamó eBad Bunny, animando a la pareja a disfrutar el momento.

Publicidad

Tags

Bad Bunny Super Bowl

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad