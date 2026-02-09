No fue parte del show: la boda en el Super Bowl con Bad Bunny fue real y él firmó como testigo

Mientras Bad Bunny acababa de terminar un fragmento de su canción Mónaco, las cuando las cámaras hicieron un corte para mostrar a los novios sonriendo. Después de que el oficiante los declarara marido y mujer, los recién casados ​​se dieron un beso rápido antes de dirigirse a una mesa cercana.

De acuerdo con información del periodista de NBC News, Rohan Nadkarni, la pareja había invitado a Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, a su boda y, a su vez, él los sorprendió integrando su boda al show del Super Bowl.



Incluso, Bad Bunny firmó el acta matrimonial como testigo, convirtiéndose en parte directa de esta historia de amor, según confirmó su representante después del espectáculo, la boda fue completamente real, aunque los nombres de los novios no han sido revelados públicamente.