Lo que parecía un momento más del show de medio tiempo del Super Bowl terminó siendo una sorpresa que nadie esperaba. Durante su presentación, Bad Bunny celebró una boda real en pleno estadio, frente a millones de personas que seguían el evento en todo el mundo.
No fue parte del show: la boda en el Super Bowl con Bad Bunny fue real y él firmó como testigo
Mientras Bad Bunny acababa de terminar un fragmento de su canción Mónaco, las cuando las cámaras hicieron un corte para mostrar a los novios sonriendo. Después de que el oficiante los declarara marido y mujer, los recién casados se dieron un beso rápido antes de dirigirse a una mesa cercana.
De acuerdo con información del periodista de NBC News, Rohan Nadkarni, la pareja había invitado a Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, a su boda y, a su vez, él los sorprendió integrando su boda al show del Super Bowl.
Imagine celebrating your wedding on the Super Bowl field. 😍More on the bride and groom seen during Bad Bunny's halftime show: https://t.co/va16SuoE5S (🎥: Apple Music/NBC/NFL) pic.twitter.com/AOUbNMEqgG
— E! News (@enews) February 9, 2026
Incluso, Bad Bunny firmó el acta matrimonial como testigo, convirtiéndose en parte directa de esta historia de amor, según confirmó su representante después del espectáculo, la boda fue completamente real, aunque los nombres de los novios no han sido revelados públicamente.
This is incredibly cool — A source familiar with Bad Bunny’s performance tonight tells me that the couple in the halftime show got married for real.— Rohan Nadkarni (@RohanNadkarni) February 9, 2026
They invited Bad Bunny to their wedding and in turn he invited them to get married during his performance.
Bad Bunny y Lady Gaga animan la boda más inesperada del Super Bowl”
Mientras la pareja celebraba su boda real, Lady Gaga apareció en el escenario para cantar Die With a Smile, el tema galardonado con el Grammy que interpreta junto a Bruno Mars.
La celebración continuó con Bad Bunny sumándose al momento, vestido completamente de blanco, bailando junto a Lady Gaga al ritmo de Baile Inolvidable, mientras los recién casados cortaban su pastel de bodas.
El artista puertorriqueño se mezcló después con los invitados, bailando con una niña pequeña y protagonizando un momento divertido al despertar a un niño que dormía apoyado sobre una pelota de fútbol, antes de que las cámaras regresaran a los novios justo a tiempo para su primer baile como esposos.
“¡Bailen, bailen, bailen!”, exclamó eBad Bunny, animando a la pareja a disfrutar el momento.