"El General" Emiliano Vargas: el guiño al box mexicano que se coló en el show de medio tiempo de Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny no solo fue música, colores y fiestas, también fue un collage de referencias culturales latinoamericanas.

Entre ellas destacó la presencia del boxeador mexicano "El General" Emiliano Vargas, cuya aparición funcionó como un guiño directo a la tradición combativa, resiliente y popular que el boxeo representa en México y en buena parte de América Latina. Su figura en el escenario fue más que un cameo: fue un símbolo.

