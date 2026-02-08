Katy Perry envía mensaje de apoyo a Bad Bunny antes de su show del Medio Tiempo del Super Bowl

Katy Perry manda ánimos a Bad Bunny previo a su presentación en el Super Bowl

Después del segundo cuarto del juego, Bad Bunny subirá al escenario para ofrecer el famoso show de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que promete ser “una gran fiesta”, además de que el cantante quiere llevar “mucha de su cultura” al escenario.

Para no ponerse nervioso, Bad Bunny evita pensar en su presentación del domingo. (Getty Images)

Aunque los detalles de su presentación se han mantenido en secreto hasta hoy, hay algo seguro: Cuando salga al campo del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista de 31 años se convertirá en el primer latino en solitario y en español en encabezar el espectáculo.

Tras el anuncio oficial de que el puertorriqueño encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las reacciones de varios de sus colegas no se hicieron esperar. A pocas horas de que se lleve a cabo el show, Katy Perry le envió un emotivo mensaje a Bad Bunny a través de su cuenta de X.



you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

La artista estadounidense le pidió al puertorriqueño “recordarle al mundo cuál es el verdadero sueño americano”: Tú puedes con esto @sanbenito recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano #SuperBowlLX”, escribió la artista californiana.