La merch de Bad Bunny x NFL nos tiene obsesionados

Se acerca el día que muchos fanáticos esperan: el domingo de Super Bowl. Ya sea que el futbol americano sea lo tuyo, que seas fan de los Patriotas o de los Seahawks, o que simplemente te encante el show de medio tiempo, hay algo para todos.

Este año, por si todavía no lo sabes, Bad Bunny es el encargado de ponernos a bailar en el Half-Time Show, y ha sacado merch alrededor de este evento, que nos tiene obsesionadas, te contamos todo.