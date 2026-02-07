La merch de Bad Bunny x NFL nos tiene obsesionados

Se acerca el día que muchos fanáticos esperan: el domingo de Super Bowl. Ya sea que el futbol americano sea lo tuyo, que seas fan de los Patriotas o de los Seahawks, o que simplemente te encante el show de medio tiempo, hay algo para todos.
Este año, por si todavía no lo sabes, Bad Bunny es el encargado de ponernos a bailar en el Half-Time Show, y ha sacado merch alrededor de este evento, que nos tiene obsesionadas, te contamos todo.
Bad Bunny x NFL: Una colección para la historia
La NFL se une a Bad Bunny en una en colaboración histórica de edición limitada, con elementos característicos del cantante en distintas prendas y accesorios, obvio todo con relación a los 32 equipos.
Esta es la primera vez que la NFL lanza mercancía oficial con branding en español, gracias a la influencia cultural del cantante.
El show de medio tiempo fue anunciado a finales de septiembre de 2025 y, desde entonces, ha generado mucha polémica, pues a pesar de no ser el primer artista latino en presentarse, sí es el primero de música completamente en español.
Concho en medio de los reflectores
Bad Bunny desarrolló un personaje, llamado "sapo Concho", inspirado en las ranas icónicas de Puerto Rico, que se encuentran en peligro de extinción.
Este anfibio ha protagonizado los visuales del cantante en el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y ahora se lleva el protagonismo en la merch de la NFL.
En dibujos animados, Concho hace presencia vestido de los colores de cada equipo, ofreciendo algo para todos los fanáticos.
La merch de Bad Bunny x NFL incluye gorras, playeras y hoodies, todo como siempre lo hace Benito,con referencias a sus raíces latinas.
Así que, aunque no te guste el futbol americano, esta colección está hecha para reflejar que la música nos une, y la verdad es que amamos lo aesthetic que se ven las piezas que la conforman.
La colaboración está ya en la página de la NFL pero únicamente para pre-venta, por lo que si pides ahora, estará llegando en marzo.