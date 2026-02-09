Todas las teorías sobre el significado del 64 en el jersey que usó Bad Bunny en el Super Bowl

¿Qué significa el 64 del jersey de Bad Bunny en el Super Bowl?

Para su espectáculo, Bad Bunny eligió un look en color crema diseñado por Zara. Una camiseta personalizada que incluyó un guiño a su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny (Getty Images)

En la espalda el jersey llevaba escrito su apellido "Ocasio" y enfrente el número 64, mismo que combinó con una camisa con cuello, corbata, pantalones, zapatos deportivos y guantes.

Es precisamente el número 64 lo que ha dado de qué hablar. Algunos especulan que podría ser un tributo a 1964, el año de nacimiento de su mamá, Lysaurie Ocasio, es por eso que en la parte de atrás se podría apreciar el apellido

Bad Bunny (Getty Images)

Otros señalan que se refiere a la cifra de fallecidos reportada por el gobierno de Puerto Rico tras el huracán María de 2017, que azotó la isla y es catalogado como uno de los desastres más letales en la historia de Estados Unidos.