Todas las teorías sobre el significado del 64 en el jersey que usó Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl 2026 en una gran celebración de Puerto Rico, sorprendiendo con una camiseta personalizada con el número “64”, un detalle que no pasó desapercibido.
lun 09 febrero 2026 11:47 AM
Bad Bunny (Getty Images)

Después de varios meses de expectativa, finalmente el mundo pudo ser testigo del show de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny . El cantante convirtió el Levi’s Stadium de Santa Clara California en una celebración a su natal Puerto Rico.

Al ritmo de “Titi me preguntó”, el reguetonero arrancó su espectáculo, en el cual incluyó el icónico escenario de La Casita en el que estuvieron Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Young Miko, quienes sacaron sus mejores pasos de baile, además de contar con la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

¿Qué significa el 64 del jersey de Bad Bunny en el Super Bowl?

Para su espectáculo, Bad Bunny eligió un look en color crema diseñado por Zara. Una camiseta personalizada que incluyó un guiño a su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny (Getty Images)

En la espalda el jersey llevaba escrito su apellido "Ocasio" y enfrente el número 64, mismo que combinó con una camisa con cuello, corbata, pantalones, zapatos deportivos y guantes.

Es precisamente el número 64 lo que ha dado de qué hablar. Algunos especulan que podría ser un tributo a 1964, el año de nacimiento de su mamá, Lysaurie Ocasio, es por eso que en la parte de atrás se podría apreciar el apellido

Bad Bunny (Getty Images)

Otros señalan que se refiere a la cifra de fallecidos reportada por el gobierno de Puerto Rico tras el huracán María de 2017, que azotó la isla y es catalogado como uno de los desastres más letales en la historia de Estados Unidos.

Bad Bunny y el 64: la marca de su impacto global

Otra teoría apunta al 64º Congreso de Estados Unidos, que aprobó la Ley Jones-Shafroth de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.

Bad Bunny (Getty Images)

Pero en medio de múltiples teorías, una de las más s apunta que a que Bad Bunny estuviera señalando su propio impacto en la música a nivel mundial En 2023, su álbum Un Verano Sin Ti se convirtió en el primer álbum en español en ser nominado a álbum del año en la edición 64 de los Grammys.

Bad Bunny está teniendo un año musical exitoso. (Getty Images)

Y en la edición 2026, celebrada la semana pasada, el cantante volvió a hacer historia: se llevó tres premios, incluido Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer álbum en español en ganar esa categoría.

