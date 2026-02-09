Todas las teorías sobre el significado del 64 en el jersey que usó Bad Bunny en el Super Bowl

Después de varios meses de expectativa, finalmente el mundo pudo ser testigo del show de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny . El cantante convirtió el Levi’s Stadium de Santa Clara California en una celebración a su natal Puerto Rico.
Al ritmo de “Titi me preguntó”, el reguetonero arrancó su espectáculo, en el cual incluyó el icónico escenario de La Casita en el que estuvieron Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Young Miko, quienes sacaron sus mejores pasos de baile, además de contar con la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.