¿Cuánto ganó Bad Bunny por presentarse en el Super Bowl, el más visto de la historia?

¿Por qué no cobran los artistas que se presentan el medio tiempo del Super Bowl?

Ni Bad Bunny ni ningún cantante cobra por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl porque la exposición que reciben a nivel mundial ya es “suficiente paga”. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con Nielsen, la empresa de medición de audiencias de medios, el Súper Bowl LIX rompió récord y logró 127,7 millones de espectadores en promedio por minuto.

Para los artistas, presentarse en el Super Bowl genera un aumento en la reproducción de su música. En el caso de Kendrick Lamar, tras su presentación del año pasado, Spotify reportó que sus reproducciones aumentaron un 175% solo en Estados Unidos.

Kendrick Lamar y los artistas que se presentan en el Super Bowl incrementan sus reproducciones después del espectáculo. (Getty Images)

Algunos artistas incluso han aprovechado el foco de atención del Super Bowl para promocionar sus marcas, como lo hizo Rihanna en el medio tiempo del 2023 al retocar su maquillaje utilizando sus productos Fenty en medio de su presentación. Cabe mencionar que en esa misma ocasión Rihanna también reveló que estaba embarazada.