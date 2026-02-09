¿Cuánto ganó Bad Bunny por presentarse en el Super Bowl, el más visto de la historia?

A unos días de que se lleve a cabo el Super Bowl LX y con el el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny, ha surgido la pregunta sobre cuánto dinero cobrará el puertorriqueño por presentarse en uno de los espectáculos más televisados del año; sin embargo, la realidad es que Bad Bunny no cobrará ni un centavo, como tampoco lo han hecho antecesores como Katy Perry, The Weeknd, Beyoncé o Bruno Mars.
Bad Bunny no cobró por presentarse en el Super Bowl
El intérprete de Debí tirar más fotos no recibió pago o remuneración económica por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LX del pasado 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
En realidad, ningún artista que se ha presentado en algún medio tiempo del Super Bowl ha cobrado por dar un espectáculo durante la final de la National Football League.
¿Por qué no cobran los artistas que se presentan el medio tiempo del Super Bowl?
Ni Bad Bunny ni ningún cantante cobra por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl porque la exposición que reciben a nivel mundial ya es “suficiente paga”. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con Nielsen, la empresa de medición de audiencias de medios, el Súper Bowl LIX rompió récord y logró 127,7 millones de espectadores en promedio por minuto.
Para los artistas, presentarse en el Super Bowl genera un aumento en la reproducción de su música. En el caso de Kendrick Lamar, tras su presentación del año pasado, Spotify reportó que sus reproducciones aumentaron un 175% solo en Estados Unidos.
Algunos artistas incluso han aprovechado el foco de atención del Super Bowl para promocionar sus marcas, como lo hizo Rihanna en el medio tiempo del 2023 al retocar su maquillaje utilizando sus productos Fenty en medio de su presentación. Cabe mencionar que en esa misma ocasión Rihanna también reveló que estaba embarazada.
¿Quién paga por el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl?
Bad Bunny y los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no solo se presentan gratuitamente, también son los encargados de pagar los gastos de producción del espectáculo en colaboración con el patrocinador, este año Apple Music (en el pasado han sido marcas como Pepsi o Bridgestone).
De acuerdo con Esquire, el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López costó alrededor de 13 millones de dólares, mientras que, según Sports Ilustrated, The Weeknd gastó más de 7 millones de su propio dinero en su propio show.
Aunque Bad Bunny no recibió ni un dólar por su presentación en el Super Bowl LX, sí tuvo 135.4 millones de visualizaciones, de tal forma que su show de medio tiempo se convirtió en el más visto de todos los tiempos, superando marcas anteriores y confirmando el alcance global del artista puertorriqueño. Una presentación que no solo fue espectáculo, sino también un statement cultural en uno de los escenarios más vistos del mundo.