Kurimanzuto Orozco y Cruzvillegas: la presencia mexicana en Art Basel Qatar

A unos pasos, en el corazón de Msheireb, Abraham Cruzvillegas activa otra frecuencia. Como parte de los Proyectos Especiales de Art Basel Qatar, presenta una instalación concebida específicamente para esta edición: Autorretrato pendiente sin título: Buscando perlas en una llamada telefónica (con algunos secretos rosas y verdes), 2026. El título ya es una declaración de principios: íntimo, fragmentado, abierto.

Vista de la instalación de Cruzvillegas en Art Basel Qatar. (Cortesía. )

Realizada con materiales reciclados de origen local, la obra retoma la paleta que el artista ha utilizado desde 2004 —inspirada en la bandera del club de samba Mangueira de Brasil— para construir un sistema de elementos colgantes que flotan como pensamientos suspendidos. Cada pieza contiene reflexiones personales donde se entrelazan dimensiones políticas, ambientales, emocionales y culturales. Hay algo profundamente vulnerable en esa búsqueda de “perlas” en medio del ruido contemporáneo.

Cruzvillegas, fiel a su noción de autoconstrucción, convierte el espacio en un campo de posibilidades. No impone un discurso cerrado: propone pequeñas revoluciones, gestos mínimos de transformación. En una región históricamente vinculada al comercio de perlas, la metáfora adquiere una resonancia local poderosa. La llamada telefónica se vuelve puente; los secretos rosas y verdes, códigos compartidos entre geografías distantes.

