Todo por el rating: Meghan Markle y el príncipe Harry se besan en el tráiler del especial de Navidad de ‘Con Amor…’

Meghan y Harry se besan en el avance de su programa especial de Navidad

Con Amor, Meghan: Especial de Navidad llegará a Netflix el 3 de diciembre y, en sintonía con el resto de los episodios de la serie de estilo de vida de la duquesa de Sussex, presentará la forma en la que Meghan Markle se prepara para las fiestas de fin de año… al menos frente a las cámaras, con consejos de cocina, decoración y hospitalidad, en compañía de algunos de sus famosos amigos, como la tenista Naomi Osaka o el chef Tom Colicchio.

“Me encanta la época navideña”, se escucha decir a Meghan en el avance del programa, que este día compartió en su cuenta de Instagram.

'Con Amor, Meghan: Especial de Navidad' (Instagram / Netflix y Meghan Markle)

“Se trata de encontrar tiempo para conectar con las personas que amamos, celebrar las tradiciones y crear otras nuevas”.

La grabación hace énfasis en el tema de “las personas que amamos”, ya que muestra a Harry y Meghan darse un beso frente a las cámaras, una muestra de cariño que los integrantes de la realeza muy rara vez muestran en público, pero que en esta ocasión sirve para darle mayor peso a la promoción de este especial televisivo.