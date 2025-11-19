Todo por el rating: Meghan Markle y el príncipe Harry se besan en el tráiler del especial de Navidad de ‘Con Amor…’

Antes de que termine el año y el primer contrato de exclusividad de los duques de Sussex con Netflix, Meghan y Harry de nuevo dan de qué hablar al besarse en el tráiler del especial de Navidad de la serie Con Amor, Meghan, que llegará pronto a la plataforma.
Con Amor, Meghan: Especial de Navidad llegará a Netflix el 3 de diciembre y, en sintonía con el resto de los episodios de la serie de estilo de vida de la duquesa de Sussex, presentará la forma en la que Meghan Markle se prepara para las fiestas de fin de año… al menos frente a las cámaras, con consejos de cocina, decoración y hospitalidad, en compañía de algunos de sus famosos amigos, como la tenista Naomi Osaka o el chef Tom Colicchio.
“Me encanta la época navideña”, se escucha decir a Meghan en el avance del programa, que este día compartió en su cuenta de Instagram.
“Se trata de encontrar tiempo para conectar con las personas que amamos, celebrar las tradiciones y crear otras nuevas”.
La grabación hace énfasis en el tema de “las personas que amamos”, ya que muestra a Harry y Meghan darse un beso frente a las cámaras, una muestra de cariño que los integrantes de la realeza muy rara vez muestran en público, pero que en esta ocasión sirve para darle mayor peso a la promoción de este especial televisivo.
Meghan Markle parece estar decidida a hacer de todo con tal de que su programa especial Con Amor, Meghan: Especial de Navidad le permita cerrar el año con una nota más alta que la fría recepción que tuvieron las dos temporadas de su programa de estilo de vida que están disponibles en Netflix.
Por ello, el hecho de que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry se den un beso en el avance del programa, que se dio a conocer hoy en redes sociales, parece más una obvia estrategia de marketing que una muestra de la autenticidad del contenido que la también actriz de 44 años produce para la plataforma de streaming; sobre todo después de que las críticas a su serie apuntan, precisamente, a lo artificial que se ve todo.
Por ello, el beso de Harry y Meghan en el avance del programa tiene toda la pinta de estar pensado para asegurar el rating de la producción.
Meghan y Harry se preparan para la Navidad ¿en California?
La producción de la serie Con Amor, Meghan y, en particular, el programa Especial de Navidad son ejemplo de la delgada línea que separa la tan anhelada privacidad que buscaba el príncipe Harry para su familia al tomar la decisión de abandonar Reino Unido y la necesidad de compartir un poco del estilo de vida que su esposa, Meghan Markle, presenta como sustento detrás de los productos de su marca As Ever y de los propios shows de Netflix.
En este sentido, las imágenes del avance parecen mostrar que los duques de Sussex y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, se preparan para tener una Navidad muy californiana (incluido un mensaje para Santa Claus de los niños, que aparece impreso en una taza en el tráiler del especial navideño), que poco o nada tiene que ver con las tradiciones que sigue la Familia Real británica, con sus cenas familiares y asistencia a servicios religiosos de manera protocolaria.
Sin embargo, de nueva cuenta queda abierta la puerta a la posibilidad de que, más allá de lo que muestran en la pantalla y en las redes sociales, este año sea posible que Harry, Meghan y sus hijos pudieran regresar a Reino Unido, por lo menos, para pasar parte de las celebraciones de fin de año con el rey Carlos III y el resto de la familia. Aunque sabemos que, en realidad, el que se logre es más complicado que simplemente pensarlo.