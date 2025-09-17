La historia de amor entre Meghan Markle y Harry no habría existido si Diana viviera, asegura su ex mayordomo

Paul Burrell, quien fue mayordomo y confidente de la princesa Diana, habló sobre lo que habría sido diferente en la vida del príncipe Harry si su mamá aún estuviera viva.
En entrevista para Royal Insider, Burrell señaló que el príncipe probablemente nunca se habría casado con Meghan Markle por una poderosa razón.
Según Paul Burrell, la princesa Diana hubiera querido que su hijo se mantuviera más cerca de la tradición real: “Si ella estuviera aquí, Harry no se habría casado con Meghan. Habría elegido casarse con una aristócrata inglesa, se habría quedado en el circuito real”, dijo.
La afirmación incluye la idea de que Harry no habría “rebelado” o actuado de manera tan pública si Diana aún estuviera viva.
Además, Burrell dijo que la relación de Harry con Meghan fue influida por la pérdida de Diana cuando el príncipe era niño, ya que, supuestamente él vio en Markle rasgos de su mamá.
“Meghan lo deslumbró porque le recordó a su madre”, dice Burrell, marcado por la idea de que Meghan fue para Harry un espejo de lo que Diana representaba.
Por otro lado, el ex mayordomo también reconoce la ambición de Meghan Markle y su influencia sobre el príncipe Harry, preguntándose si la princesa Diana habría aprobado ciertas decisiones recientes de su hijo. A pesar de las críticas, Burrell sugiere que Diana habría estado dispuesta a guiar a la duquesa de Sussex, darle consejos y ayudarla a adaptarse a la vida en la familia real.
Las declaraciones de Paul Burrell también tocan la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William. Burrell afirma que la princesa Diana habría querido que su hijo menor apoyara a William en su camino hacia el trono, y que le habría reclamado una conducta distinta si estuviera presente. Sobre la confianza, el ex mayordomo comenta que actualmente el esposo de Kate Middleton no confía en Harry, en parte por la forma en que han sido públicas algunas diferencias familiares.
¿Por qué la Familia Real Británica nunca aceptó a Meghan Markle?
Desde su llegada a la escena pública como la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del Palacio de Buckingham. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, su integración a la Familia Real Británica no fue del todo fluida. Diversos factores históricos, culturales y personales contribuyeron a que nunca fuera plenamente aceptada por la institución monárquica.
Uno de los elementos más señalados ha sido su origen y trayectoria. Markle no solo es estadounidense, sino también una actriz divorciada y birracial, lo cual rompía con muchas de las normas no escritas de la realeza. Aunque oficialmente se proclamó apoyo a su llegada, los medios británicos y también ciertos miembros de la familia mostraron una actitud crítica desde el principio.
Otro punto de fricción fue su postura moderna frente a una institución profundamente tradicional. La duquesa de Sussex mostró desde el inicio una intención clara de tener voz propia, involucrarse en causas sociales y controlar su narrativa mediática, algo que contrastaba con el perfil discreto y reservado que se espera de los miembros de la realeza.
Los conflictos internos se intensificaron tras su boda en 2018, y culminaron con la decisión de Meghan y Harry de abandonar sus roles reales en 2020. La explosiva entrevista con Oprah Winfrey reveló tensiones más profundas, incluyendo acusaciones de racismo y falta de apoyo emocional, lo que evidenció una grieta irreparable entre la pareja y la institución.
Aunque algunos miembros de la Familia Real han intentado mantener la diplomacia en público, la relación sigue siendo tensa y distante. La historia entre Meghan Markle y la realeza británica se convirtió en un símbolo de los retos de modernizar una institución que, aunque aparentemente abierta al cambio, continúa operando bajo códigos rígidos y reservados.