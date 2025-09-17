La historia de amor entre Meghan Markle y Harry no habría existido si Diana viviera, asegura su ex mayordomo

Ex mayordomo Diana asegura que Harry no se hubiera casado con Meghan Markle si su mamá estuviera viva

Según Paul Burrell, la princesa Diana hubiera querido que su hijo se mantuviera más cerca de la tradición real: “Si ella estuviera aquí, Harry no se habría casado con Meghan. Habría elegido casarse con una aristócrata inglesa, se habría quedado en el circuito real”, dijo.

La afirmación incluye la idea de que Harry no habría “rebelado” o actuado de manera tan pública si Diana aún estuviera viva.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Getty Images)

Además, Burrell dijo que la relación de Harry con Meghan fue influida por la pérdida de Diana cuando el príncipe era niño, ya que, supuestamente él vio en Markle rasgos de su mamá.

“Meghan lo deslumbró porque le recordó a su madre”, dice Burrell, marcado por la idea de que Meghan fue para Harry un espejo de lo que Diana representaba.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala)

Por otro lado, el ex mayordomo también reconoce la ambición de Meghan Markle y su influencia sobre el príncipe Harry, preguntándose si la princesa Diana habría aprobado ciertas decisiones recientes de su hijo. A pesar de las críticas, Burrell sugiere que Diana habría estado dispuesta a guiar a la duquesa de Sussex, darle consejos y ayudarla a adaptarse a la vida en la familia real.

Las declaraciones de Paul Burrell también tocan la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William. Burrell afirma que la princesa Diana habría querido que su hijo menor apoyara a William en su camino hacia el trono, y que le habría reclamado una conducta distinta si estuviera presente. Sobre la confianza, el ex mayordomo comenta que actualmente el esposo de Kate Middleton no confía en Harry, en parte por la forma en que han sido públicas algunas diferencias familiares.