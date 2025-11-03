¿Celebración o actuación? Meghan Markle es acusada de "fingir" emoción tras el triunfo de los Dodgers

Un simple video bastó para que Meghan Markle volviera a estar en el centro de la polémica. La duquesa de Sussex fue acusada de “fingir” su celebración por la victoria de los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025, después de compartir un clip en el que aparece saltando de emoción junto a su amiga Kelly McKee Zajfen, mientras el príncipe Harry se mantiene sentado y sin mostrar demasiado entusiasmo.
La escena, que pretendía ser un video casual, terminó siendo señalada por miles de usuarios que la calificaron de “falsa” y “forzada”.
Publicidad
Meghan Markle es criticada por "fingir" emoción por el triunfo de los Dodgers
Tras el triunfo de Los Dodgers en la Serie Mundial, Meghan Markle publicó un video en sus historias de Instagram que rápidamente se volvió viral. En él, se ve a la duquesa gritar y aplaudir con entusiasmo, acercándose luego a Harry para darle un beso.
Sin embargo, la aparente falta de reacción del príncipe llamó la atención de los espectadores, que no tardaron en dejar comentarios burlones. “Parece una actuación”, escribió un usuario. “Harry ni siquiera intenta fingir emoción”, agregó otro. La crítica más repetida fue que la escena parecía ensayada y grabada con la intención de reforzar una imagen pública cuidada, algo que ya ha sido tema de debate en otras apariciones del matrimonio.
Meghan Markle celebrated the Dodgers’ World Series win from her home’s theater room alongside husband Prince Harry and a friend. Here’s a clip from the winning moment, shared to her Instagram Stories! pic.twitter.com/9gEcKcQEZL
A la controversia se sumó un detalle que no pasó desapercibido: Kelly McKee Zajfen, amiga de Meghan, compartió el mismo video en su cuenta con un mensaje que decía: “¡Mejor juego de todos! Perdón, H, que tu equipo no ganó, pero el mío sí. ¡Dodgers, los amo!”. Con esa frase reveló que Harry en realidad es fan de los Toronto Blue Jays, lo que explicaría su gesto serio durante la celebración.
Días antes del video, Meghan y Harry habían asistido al Juego 4 de la Serie Mundial, donde fueron sentados en primera fila, delante de figuras como Magic Johnson y Sandy Koufax. La decisión de darles ese lugar especial también causó descontento entre algunos fans, que lo consideraron un gesto de favoritismo y una estrategia de relaciones públicas más que un simple interés deportivo.
Publicidad
Harry y Meghan Markle son abucheados en la Serie Mundial de Béisbol
Durante el reciente enfrentamiento entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays por la Serie Mundial 2025, celebrado en el Dodger Stadium, la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle no pasó desapercibida.
La pareja fue ubicada en asientos de primera fila, justo detrás del home plate y delante de leyendas como Sandy Koufax y Magic Johnson, una decisión que generó malestar entre los más de 56 mil asistentes al estadio. Muchos consideraron que el trato preferencial hacia los duques eclipsó a las figuras históricas del béisbol presentes en el evento.
El momento más comentado de la noche llegó cuando la pareja apareció en la tradicional kiss cam. Al ser enfocados en la pantalla, en lugar de aplausos, se escucharon abucheos por parte del público, un episodio incómodo que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Uno de los asistentes compartió el video en X (antes Twitter) junto a un comentario que resumió la situación: “¡El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de aparecer en la pantalla gigante y el público los abucheó! Creo que yo lloraría si me pasara eso”.
Harry and Meghan being booed at the Dodgers game is making international headlines. Sorry trolls, the whole world hates them. pic.twitter.com/p3gCCPec8D