¿Celebración o actuación? Meghan Markle es acusada de "fingir" emoción tras el triunfo de los Dodgers

Meghan Markle es criticada por "fingir" emoción por el triunfo de los Dodgers

Tras el triunfo de Los Dodgers en la Serie Mundial, Meghan Markle publicó un video en sus historias de Instagram que rápidamente se volvió viral. En él, se ve a la duquesa gritar y aplaudir con entusiasmo, acercándose luego a Harry para darle un beso.

Sin embargo, la aparente falta de reacción del príncipe llamó la atención de los espectadores, que no tardaron en dejar comentarios burlones. “Parece una actuación”, escribió un usuario. “Harry ni siquiera intenta fingir emoción”, agregó otro. La crítica más repetida fue que la escena parecía ensayada y grabada con la intención de reforzar una imagen pública cuidada, algo que ya ha sido tema de debate en otras apariciones del matrimonio.

Meghan Markle celebrated the Dodgers’ World Series win from her home’s theater room alongside husband Prince Harry and a friend. Here’s a clip from the winning moment, shared to her Instagram Stories! pic.twitter.com/9gEcKcQEZL — JustJared.com (@JustJared) November 2, 2025

A la controversia se sumó un detalle que no pasó desapercibido: Kelly McKee Zajfen, amiga de Meghan, compartió el mismo video en su cuenta con un mensaje que decía: “¡Mejor juego de todos! Perdón, H, que tu equipo no ganó, pero el mío sí. ¡Dodgers, los amo!”. Con esa frase reveló que Harry en realidad es fan de los Toronto Blue Jays, lo que explicaría su gesto serio durante la celebración.

Días antes del video, Meghan y Harry habían asistido al Juego 4 de la Serie Mundial, donde fueron sentados en primera fila, delante de figuras como Magic Johnson y Sandy Koufax. La decisión de darles ese lugar especial también causó descontento entre algunos fans, que lo consideraron un gesto de favoritismo y una estrategia de relaciones públicas más que un simple interés deportivo.