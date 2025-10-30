Durante el cuarto juego del World Series 2025 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la presencia de Harry y Meghan Markle se robó la atención, aunque no de la mejor manera. Mientras la pareja disfrutaba del partido, los aficionados no tardaron en fijarse en ellos: al aparecer en las pantallas del estadio, fueron recibidos con una inesperada ola de abucheos.
Momento incómodo: Harry y Meghan Markle son abucheados en la Serie Mundial de Béisbol
Harry y Meghan Markle son abucheados en el partido de los Dodgers
En el reciente enfrentamiento entre los Dodgers y los Blue Jays como parte del World Series 2025, llevado a cabo en el Dodger Stadium, la presencia de Harry y Meghan Markle generó revuelo entre los aficionados.
La pareja fue ubicada en asientos de primera fila detrás del home plate, justo delante de leyendas deportivas como Sandy Koufax y Magic Johnson, lo que provocó molestia entre los 56 mil aficionados que se encontraban en el recinto.
El momento más comentado llegó cuando la dupla apareció en la “kiss-cam” del estadio: al ser enfocados, el público reaccionó con una serie de abucheos.
La desafortunada escena fue captada en un video que rápidamente se compartió en redes sociales. Un usuario publicó: "El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de aparecer en la pantalla gigante y el público los abucheó! Creo que yo lloraría si me pasara eso".
Harry and Meghan being booed at the Dodgers game is making international headlines. Sorry trolls, the whole world hates them. pic.twitter.com/p3gCCPec8D— Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) October 29, 2025
Fans de los Dodgers se quejan del trato preferencial hacia Meghan y Harry
Otra de las quejas que se hicieron presentes en redes sociales fue que diversos usuarios cuestionaron el trato “de realeza” que recibieron los duques de Sussex. “Magic Johnson es de la realeza”, comentó un aficionado, sugiriendo que el honor de un asiento preferente debería haber sido para la leyenda de la NBA, presente también en el estadio.
UR KIDDING ME.— REVELATION (@nunyabizness555) October 29, 2025
Y’all put actual LEGENDS…one of which was a BLACK MAN..BEHIND 2 WORTHLESS, GRIFTING PARASITES?! SERIOUSLY?L Someone(s) should lose their job over this. What I’d GIVE to wipe those arrogant SMUG smiles off their VILE faces.
SCUMBAGS.https://t.co/BauWe7BfdN
Además, se mostraron desconcertados por el hecho de que Meghan no apoyara a los Toronto Blue Jays, recordando que vivió en esa ciudad canadiense durante su época como actriz en la serie "Suits". Incluso, algunos compartieron fotos antiguas en las que la duquesa aparece luciendo una gorra y los colores del equipo canadiense.
Así viven hoy Meghan y Harry: lejos de la realeza y con una vida familiar en California
Desde que renunciaron a sus deberes reales en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle han construido una nueva vida lejos del protocolo británico y del escrutinio de la monarquía. Actualmente, la pareja reside en Montecito, California, una exclusiva zona costera del condado de Santa Bárbara donde también viven celebridades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y Ariana Grande.
Su residencia, valorada en unos 14 millones de dólares, cuenta con nueve habitaciones, gimnasio, piscina, canchas de tenis y amplios jardines donde suelen pasar tiempo junto a sus hijos, Archie y Lilibet. Meghan y Harry han apostado por mantener un perfil más familiar y reservado, aunque sin alejarse por completo del foco mediático.
En el terreno profesional, la pareja continúa impulsando su productora Archewell Productions, que mantiene acuerdos con Netflix y Spotify (aunque su contrato con la plataforma de audio terminó en 2023). Entre sus proyectos más recientes se incluyen documentales sobre salud mental, liderazgo y causas sociales. Harry también lanzó su autobiografía "Spare" en 2023, que se convirtió en uno de los libros más vendidos del año.
Por su parte, Meghan ha retomado su faceta de comunicadora: prepara el lanzamiento de un nuevo programa de estilo de vida y bienestar, y recientemente firmó acuerdos con grandes marcas. Además, ambos siguen participando en causas filantrópicas, especialmente en temas de salud mental, igualdad de género y apoyo a veteranos de guerra.