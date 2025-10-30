Publicidad

Momento incómodo: Harry y Meghan Markle son abucheados en la Serie Mundial de Béisbol

Lo que debía ser un momento divertido en la "kiss cam" terminó en abucheos y reclamos de los fans, que acusaron a los duques de Sussex de recibir un trato de “realeza” en el estadio.
jue 30 octubre 2025 04:25 PM
meghan-y-harry-partido-dodgers.jpg
Meghan y Harry en el partido de los Dodgers. (Getty Images)

Durante el cuarto juego del World Series 2025 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la presencia de Harry y Meghan Markle se robó la atención, aunque no de la mejor manera. Mientras la pareja disfrutaba del partido, los aficionados no tardaron en fijarse en ellos: al aparecer en las pantallas del estadio, fueron recibidos con una inesperada ola de abucheos.

Harry y Meghan Markle son abucheados en el partido de los Dodgers

En el reciente enfrentamiento entre los Dodgers y los Blue Jays como parte del World Series 2025, llevado a cabo en el Dodger Stadium, la presencia de Harry y Meghan Markle generó revuelo entre los aficionados.

La pareja fue ubicada en asientos de primera fila detrás del home plate, justo delante de leyendas deportivas como Sandy Koufax y Magic Johnson, lo que provocó molestia entre los 56 mil aficionados que se encontraban en el recinto.

World Series - Toronto Blue Jays v Los Angeles Dodgers - Game Four
El príncipe Harry y Meghan Markle son abucheados durante un partido de los Dodgers. (Ronald Martinez/Getty Images)

El momento más comentado llegó cuando la dupla apareció en la “kiss-cam” del estadio: al ser enfocados, el público reaccionó con una serie de abucheos.

La desafortunada escena fue captada en un video que rápidamente se compartió en redes sociales. Un usuario publicó: "El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de aparecer en la pantalla gigante y el público los abucheó! Creo que yo lloraría si me pasara eso".

Fans de los Dodgers se quejan del trato preferencial hacia Meghan y Harry

Otra de las quejas que se hicieron presentes en redes sociales fue que diversos usuarios cuestionaron el trato “de realeza” que recibieron los duques de Sussex. “Magic Johnson es de la realeza”, comentó un aficionado, sugiriendo que el honor de un asiento preferente debería haber sido para la leyenda de la NBA, presente también en el estadio.

Además, se mostraron desconcertados por el hecho de que Meghan no apoyara a los Toronto Blue Jays, recordando que vivió en esa ciudad canadiense durante su época como actriz en la serie "Suits". Incluso, algunos compartieron fotos antiguas en las que la duquesa aparece luciendo una gorra y los colores del equipo canadiense.

Así viven hoy Meghan y Harry: lejos de la realeza y con una vida familiar en California

Desde que renunciaron a sus deberes reales en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle han construido una nueva vida lejos del protocolo británico y del escrutinio de la monarquía. Actualmente, la pareja reside en Montecito, California, una exclusiva zona costera del condado de Santa Bárbara donde también viven celebridades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y Ariana Grande.

Su residencia, valorada en unos 14 millones de dólares, cuenta con nueve habitaciones, gimnasio, piscina, canchas de tenis y amplios jardines donde suelen pasar tiempo junto a sus hijos, Archie y Lilibet. Meghan y Harry han apostado por mantener un perfil más familiar y reservado, aunque sin alejarse por completo del foco mediático.

Meghan Markle y el príncipe Harry
Meghan Markle y el príncipe Harry (Sascha Schuermann/Getty Images for the Invictus Ga)

En el terreno profesional, la pareja continúa impulsando su productora Archewell Productions, que mantiene acuerdos con Netflix y Spotify (aunque su contrato con la plataforma de audio terminó en 2023). Entre sus proyectos más recientes se incluyen documentales sobre salud mental, liderazgo y causas sociales. Harry también lanzó su autobiografía "Spare" en 2023, que se convirtió en uno de los libros más vendidos del año.

Por su parte, Meghan ha retomado su faceta de comunicadora: prepara el lanzamiento de un nuevo programa de estilo de vida y bienestar, y recientemente firmó acuerdos con grandes marcas. Además, ambos siguen participando en causas filantrópicas, especialmente en temas de salud mental, igualdad de género y apoyo a veteranos de guerra.

Meghan y Harry
El duque de Edimburgo le habría dado un gran consejo a su nieto pero él lo ignoró. (Getty Images)

