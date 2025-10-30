Momento incómodo: Harry y Meghan Markle son abucheados en la Serie Mundial de Béisbol

Harry y Meghan Markle son abucheados en el partido de los Dodgers

En el reciente enfrentamiento entre los Dodgers y los Blue Jays como parte del World Series 2025, llevado a cabo en el Dodger Stadium, la presencia de Harry y Meghan Markle generó revuelo entre los aficionados.

La pareja fue ubicada en asientos de primera fila detrás del home plate, justo delante de leyendas deportivas como Sandy Koufax y Magic Johnson, lo que provocó molestia entre los 56 mil aficionados que se encontraban en el recinto.

El príncipe Harry y Meghan Markle son abucheados durante un partido de los Dodgers. (Ronald Martinez/Getty Images)

El momento más comentado llegó cuando la dupla apareció en la “kiss-cam” del estadio: al ser enfocados, el público reaccionó con una serie de abucheos.

La desafortunada escena fue captada en un video que rápidamente se compartió en redes sociales. Un usuario publicó: "El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de aparecer en la pantalla gigante y el público los abucheó! Creo que yo lloraría si me pasara eso".

Harry and Meghan being booed at the Dodgers game is making international headlines. Sorry trolls, the whole world hates them. pic.twitter.com/p3gCCPec8D — Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) October 29, 2025

Fans de los Dodgers se quejan del trato preferencial hacia Meghan y Harry

Otra de las quejas que se hicieron presentes en redes sociales fue que diversos usuarios cuestionaron el trato “de realeza” que recibieron los duques de Sussex. “Magic Johnson es de la realeza”, comentó un aficionado, sugiriendo que el honor de un asiento preferente debería haber sido para la leyenda de la NBA, presente también en el estadio.

UR KIDDING ME.

Y’all put actual LEGENDS…one of which was a BLACK MAN..BEHIND 2 WORTHLESS, GRIFTING PARASITES?! SERIOUSLY?L Someone(s) should lose their job over this. What I’d GIVE to wipe those arrogant SMUG smiles off their VILE faces.

SCUMBAGS.https://t.co/BauWe7BfdN — REVELATION (@nunyabizness555) October 29, 2025

Además, se mostraron desconcertados por el hecho de que Meghan no apoyara a los Toronto Blue Jays, recordando que vivió en esa ciudad canadiense durante su época como actriz en la serie "Suits". Incluso, algunos compartieron fotos antiguas en las que la duquesa aparece luciendo una gorra y los colores del equipo canadiense.