Meghan Markle se “autoinvitó” al desfile de Balenciaga en París Fashion Week, asegura diseñador

Meghan Markle se “autoinvitó” al desfile de Balenciaga en París Fashion Week

Lo que muchos creían era una invitación oficial resultó ser iniciativa de la propia duquesa de Sussex. Así lo declaró el diseñador Pierpaolo Piccioli, quien se convirtió recientemente en director creativo de la prestigiosa casa.

Piccioli reveló que Meghan Markle le mandó un mensaje expresando su deseo de asistir al desfile. “Meghan y yo nos conocimos hace algunos años, y hemos estado enviándonos mensajes desde entonces”, comentó el diseñador en entrevista con The Cut.

Añadió que no hubo ninguna planificación especial ni estrategia detrás de su presencia: solo quería que fuera una sorpresa.

Meghan Markle duquesa de Sussex en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week (Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

"Me contactó y me dijo que le encantaría venir al desfile. No hubo ninguna estrategia. No le dije a nadie que vendría porque quería que fuera una sorpresa", dijo el diseñador

París Fashion Week no la esperaba; el anuncio de su llegada fue hecho público hasta pocos momentos antes del desfile, sorprendiendo a los asistentes y a los medios.

Meghan Markle apareció vestida con un conjunto blanco minimalista: blusa tipo túnica, pantalones amplios y una capa fluida; complementó su look con tacones negros puntiagudos, bolsa de mano y accesorios discretos.