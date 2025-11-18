Publicidad

La BBC se disculpa con Catherine, princesa de Gales; mejor conocida como Kate Middleton

La BBC emitió una disculpa pública dirigida a Kate Middleton por no referirse a ella como “Catherine, princesa de Gales” durante una transmisión en vivo.
mar 18 noviembre 2025 03:48 PM
La BBC se disculpa con Kate Middleton por no llamarla Catherine, princesa de Gales (Arthur Edwards/Getty Images)

En un hecho poco habitual, la BBC emitió una disculpa pública dirigida a Catherine, princesa de Gales, luego de que en su cobertura del Día del Armisticio (Remembrance Day) se refiriera a ella como “Kate Middleton”.

Según un comunicado oficial de la cadena, “durante nuestra cobertura de actos conmemorativos (…) nos referimos erróneamente a Catherine, princesa de Gales, como Kate Middleton; estos errores ocurrieron durante horas de emisión en directo, por lo que pedimos disculpas”, señala el documento.

Al mismo tiempo, la BBC aclara que en otras partes de la transmisión sí la nombraron con su título correcto.

El hecho de que la BBC llamara Kate Middleton a Catherine, princesa de Gales, durante una transmisión en vivo —y después se disculpara por esta “falta”— provocó críticas de espectadores y también de miembros del Parlamento británico.

La BBC se disculpa con Kate Middleton por no llamarla Catherine, princesa de Gales (Toby Melville/Getty Images)

El diputado Jim Shannon, por ejemplo, reprochó que la BBC no había actualizado su lenguaje para referirse a alguien que no lleva ese nombre desde hace más de una década.

Los medios británicos y también internacionales interpretaron esta disculpa como algo más que un simple tropiezo. Apuntan a una tensión constante entre la formalidad de los títulos reales y la familiaridad del nombre bajo el cual el público “conoce” a la esposa del príncipe William y futura reina.

¿Kate Middleton o Catherine, princesa de Gales?

Para muchos comentaristas, el uso de “Kate Middleton” en una transmisión oficial de la BBC refleja una cierta “negligencia” hacia las normas de la realeza británica.

La BBC se disculpa con Kate Middleton por no llamarla Catherine, princesa de Gales (Arthur Edwards/Getty Images)

Y es que al no usar el título de “Catherine, princesa de Gales”, consideran que no sólo dejan de usar un nombre, sino un símbolo. Al usar su apellido de soltera, algunos creen que se minimiza su posición institucional.

Sin embargo, otras voces indican que la BBC no puede ignorar completamente cómo la gente la conoce. “Kate Middleton” sigue siendo una marca mediática poderosísima.

Muchas personas no escribirían “Catherine, Princesa de Gales” en Google, sino el nombre con el que se popularizó cuando se hizo pública su relación con el príncipe William.

Kate Middleton princesa de Gales
Catherine, princesa de Gales, es mayormente conocida por su nombre de soltera, Kate Middleton (KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP)

La disculpa revela una cierta “tensión” que enfrenta la cadena de televisión pública británica, que debe equilibrar la corrección institucional con el lenguaje que realmente usa su audiencia.

Si bien la BBC reconoció su error, también justifica que esas menciones incorrectas ocurrieron durante horas de transmisión en vivo, cuando el margen para equivocarse es mayor.

¿Por qué los medios siguen diciendo “Kate Middleton” en lugar de “Catherine, princesa de Gales”?

El hecho de que de manera generalizada se siga llamando Kate Middleton a Catherine, princesa de Gales, es un asunto que va más allá de un simple descuido en una cobertura mediática. Tiene raíces en cómo funciona la visibilidad de los personajes relevantes en la era digital.

La BBC se disculpa con Kate Middleton por no llamarla Catherine, princesa de Gales (Arthur Edwards/Getty Images)

Aunque su título oficial desde 2022 es “Princesa de Gales”, para el público general —y especialmente para quienes la buscan en internet— Catherine (como usualmente la llama el príncipe William ante las cámaras) sigue siendo “Kate Middleton”.

Según datos de Google Trends, las búsquedas de “Kate Middleton” superan por mucho a las de “Princess Catherine” y otras similares.

Muchos medios usan “Kate Middleton” porque saben que es más probable que los lectores encuentren sus artículos bajo esa fórmula. Es una decisión práctica: si un medio (en especial en español) escribe “Catherine, princesa de Gales” o “princesa Catalina”, podría estar perdiendo audiencia, porque menos personas buscarían a la princesa con esos términos.

“Kate Middleton” no solo es un nombre, es su “marca” pública. Es el nombre con el que fue conocida antes de entrar a la realeza y que muchos medios han mantenido precisamente por ese valor simbólico y reconocible.

Por supuesto, esto ha generado debate. Algunos lo ven como una falta de respeto protocolario; otros, como algo benigno, incluso afectuoso, porque mantiene viva esa conexión más “popular” y “humana” con ella.

