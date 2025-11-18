La BBC se disculpa con Catherine, princesa de Gales; mejor conocida como Kate Middleton

En un hecho poco habitual, la BBC emitió una disculpa pública dirigida a Catherine, princesa de Gales, luego de que en su cobertura del Día del Armisticio (Remembrance Day) se refiriera a ella como “Kate Middleton”.

Según un comunicado oficial de la cadena, “durante nuestra cobertura de actos conmemorativos (…) nos referimos erróneamente a Catherine, princesa de Gales, como Kate Middleton; estos errores ocurrieron durante horas de emisión en directo, por lo que pedimos disculpas”, señala el documento.

Al mismo tiempo, la BBC aclara que en otras partes de la transmisión sí la nombraron con su título correcto.