Critican a Meghan Markle por reírse tras la caída de un modelo en pleno desfile

Critican a Meghan Markle por reírse tras la caída de una modelo en pleno desfile

Un video viral capturó el instante, lo que ha generado críticas y reacciones divididas en redes sociales. El clip, grabado desde la primera fila del evento, muestra a Meghan Markle observando el desfile junto al creativo Marcus Anderson.

Al ocurrir el tropiezo del modelo, usuarios aseguran que Meghan Markle reaccionó con sorpresa y luego soltó una “breve carcajada”, para después intentar ocultar su expresión.

Mientras algunos espectadores consideraron la reacción poco empática, otros defendieron que pudo tratarse de una reacción nerviosa o de sorpresa, no de burla.



Not surprised to see Meghan Markle, who has 2 small kids to support Balenciaga. Clothing brand mostly infamous with their BDSM pedophile children's clothes. Laughing hysterically while a model falls on stage next to his old p!mp Markus Anderson. She is exactly that kind of person pic.twitter.com/00wLaqsv9R — Shock Up 💫 (@shock_up_) October 9, 2025

Tras la ola de críticas, el equipo de Meghan Markle negó rotundamente que se estuviera burlando de la modelo. Según su portavoz, Meghan “simplemente estaba comentando algo con su acompañante y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la pasarela” en ese instante.

Además, el incidente se produce en un momento importante para la duquesa, pues su presencia en eventos de moda de alta relevancia, como Balenciaga, ha sido interpretada como parte de su esfuerzo por consolidar su imagen en ese ámbito.

