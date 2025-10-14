Meghan Markle, duquesa de Sussex , se convirtió en centro de una nueva controversia durante la Semana de la Moda de París al ser señalda de reírse momentáneamente cuando una modelo tropezó en la pasarela del desfile de Balenciaga.
Critican a Meghan Markle por reírse tras la caída de un modelo en pleno desfile
Un video viral capturó el instante, lo que ha generado críticas y reacciones divididas en redes sociales. El clip, grabado desde la primera fila del evento, muestra a Meghan Markle observando el desfile junto al creativo Marcus Anderson.
Al ocurrir el tropiezo del modelo, usuarios aseguran que Meghan Markle reaccionó con sorpresa y luego soltó una “breve carcajada”, para después intentar ocultar su expresión.
Mientras algunos espectadores consideraron la reacción poco empática, otros defendieron que pudo tratarse de una reacción nerviosa o de sorpresa, no de burla.
Not surprised to see Meghan Markle, who has 2 small kids to support Balenciaga. Clothing brand mostly infamous with their BDSM pedophile children's clothes. Laughing hysterically while a model falls on stage next to his old p!mp Markus Anderson. She is exactly that kind of person pic.twitter.com/00wLaqsv9R
— Shock Up 💫 (@shock_up_) October 9, 2025
Tras la ola de críticas, el equipo de Meghan Markle negó rotundamente que se estuviera burlando de la modelo. Según su portavoz, Meghan “simplemente estaba comentando algo con su acompañante y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la pasarela” en ese instante.
Además, el incidente se produce en un momento importante para la duquesa, pues su presencia en eventos de moda de alta relevancia, como Balenciaga, ha sido interpretada como parte de su esfuerzo por consolidar su imagen en ese ámbito.
Meghan Markle se “autoinvitó” al desfile de Balenciaga, dice su diseñador
Según contó el diseñador Pierpaolo Piccioli, fue la propia Meghan Markle quien le escribió para pedirle ir al desfile de Balenciaga durante la Paris Fashion Week, en lugar de ser invitada formalmente al evento.
En su versión, no hubo estrategia oculta ni invitación oficial previa: simplemente expresó su deseo de acompañarlo y su presencia resultó sorprendente.
Esta revelación encendió debate en redes y medios, pues algunos critican que su aparición buscaba protagonismo, mientras otros defienden que fue un gesto de apoyo hacia Piccioli en su nueva etapa como director creativo de la maison.