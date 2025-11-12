El príncipe Harry en acción: Meghan Markle revive su momento más icónico en Afganistán

En el marco de su nueva vida en California junto al príncipe Harry, Meghan Markle rindió un emotivo homenaje al duque de Sussex por el Día de los Veteranos. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video histórico de su servicio en Afganistán junto a una reciente foto del príncipe durante un acto en Canadá.
Meghan Markle revive el momento más icónico del príncipe Harry en el ejército
En el marco del Día de los Veteranos (fecha conmemorativa en Estados Unidos en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas) Meghan Markle publicó un video del príncipe Harry que dio la vuelta al mundo durante su despliegue en 2013 en el campamento Bastion, Afganistán.
En dicho fragmento, el nieto de la reina Isabel II interrumpe una entrevista televisiva al sonar una alarma de seguridad, se desprende del micrófono y corre hacia su helicóptero Apache, en una clara imagen de su rol activo en zonas de conflicto.
"Como dice mi esposo, 'Una vez servido. Siempre sirviendo'. Gracias a todos los que sirvieron, sacrificaron y continúan sirviendo. Los honramos en el Día de los Veteranos. Y todos los días", escribió Markle.
Además, la actriz también compartió una segunda imagen en la que se registró un momento más reciente en el Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook en Toronto, donde Harry fue visto platicando con un veterano durante su visita el 6 de noviembre, en el marco de actos de conmemoración previos al Día del Recuerdo del Reino Unido.
De soldado a príncipe: la década de Harry en el ejército británico
El príncipe Harry sirvió en el ejército británico desde 2005 hasta 2015, consolidándose como una figura destacada dentro de las fuerzas armadas.
Durante su década de servicio, participó en dos despliegues en Afganistán, donde se desempeñó como piloto de helicóptero Apache, alcanzando el rango de capitán. Su experiencia en combate y liderazgo le permitió ganarse el respeto tanto de sus compañeros como de sus superiores.
Además de su labor en el terreno, Harry fundó en 2014 los Invictus Games, una competencia deportiva internacional dirigida a veteranos con lesiones de guerra, con el objetivo de fomentar la recuperación, la resiliencia y el compañerismo entre quienes han servido.