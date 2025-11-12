El príncipe Harry en acción: Meghan Markle revive su momento más icónico en Afganistán

Meghan Markle revive el momento más icónico del príncipe Harry en el ejército

En el marco del Día de los Veteranos (fecha conmemorativa en Estados Unidos en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas) Meghan Markle publicó un video del príncipe Harry que dio la vuelta al mundo durante su despliegue en 2013 en el campamento Bastion, Afganistán.

En dicho fragmento, el nieto de la reina Isabel II interrumpe una entrevista televisiva al sonar una alarma de seguridad, se desprende del micrófono y corre hacia su helicóptero Apache, en una clara imagen de su rol activo en zonas de conflicto.

"Como dice mi esposo, 'Una vez servido. Siempre sirviendo'. Gracias a todos los que sirvieron, sacrificaron y continúan sirviendo. Los honramos en el Día de los Veteranos. Y todos los días", escribió Markle.

Además, la actriz también compartió una segunda imagen en la que se registró un momento más reciente en el Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook en Toronto, donde Harry fue visto platicando con un veterano durante su visita el 6 de noviembre, en el marco de actos de conmemoración previos al Día del Recuerdo del Reino Unido.